Trump se queja de que le da dinero a Gobiernos que no actúan para que pandilleros dejen de emigrar y dice que parará la cooperación

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump renovó este miércoles sus votos de acabar con la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) desde Long Island, Nueva York, y amplificó sus criticados comentarios de llamarles "animales" diciendo que estos individuos no son personas.

Trump también se mostró molesto al decir que Estados Unidos le da dinero a países que no cooperan a que los pandilleros dejen de emigrar. Incluso aseguró que estos países motivan a las personas a irse porque no las quieren.

"Damos miles de dólares en cooperación pero ellos no están trabajando para detener (la migración). De hecho, creo que están motivándolos para que se vayan, no están tratando de detenerlo porque no quieren a esa gente (en su país). No nos están ayudando para nada, no nos ayudan. Vemos a toda nuestra estructura de cooperación y va a cambiar mucho, y ya lo está haciendo", dijo Trump.

El estado de Nueva York ha sido especialmente golpeado por la violencia de la MS y Trump ha sabido aprovechar el escenario desde julio del año pasado. Este día se hizo acompañar de nuevo por familiares de dos jóvenes que fueron masacradas por miembros de la pandilla. Decenas de asesinatos en Nueva York en los últimos años están se atribuyen a los criminales.

"Yo los llamé animales y me reclamaron que ellos son personas, yo les digo no son personas, son animales", recalcó Trump.

El director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) Thomas Homan apoyó los comentarios del presidente diciendo que "Yo creo que está siendo amable, porque los animales matan para sobrevivir pero ellos (los pandilleros) matan por diversión".

El evento prosiguió con ejemplos citados por Trump de diferentes crímenes de la pandilla. Trump describió que en Maryland los pandilleros apuñalaron a un hombre 100 veces, lo decapitaron, y le arrancaron el corazón. Dijo que la policía cree que los miembros de la MS-13 en Maryland también golpearon salvajemente a una víctima de trata de personas de 15 años.

En Houston, Texas, dos miembros de MS-13 fueron acusados de secuestrar y agredir sexualmente a una niña y asesinar a otra.



El Gobierno de Estados Unidos reafirmó este día que el lema de la MS-13 es el de “matar,

violar, y controlar”.

"Nueva York está bajo ataque"

El director interino Homan dijo que "Nueva York está bajo ataque" de la MS 13. Homan, que dirige la agencia encargada de deportar pandilleros, señaló que Estados Unidos está trabajando con oficiales en El Salvador para detener a los criminales antes de que puedan emigrar al Norte.

ICE asegura que en los últimos meses se han duplicado los arrestos de pandilleros. Según los datos de la agencia, en el año fiscal 2017 se arrestó a miles. A finales del año pasado habrían sido aprehendidos 300 criminales solo en Nueva York. El 40 % eran menores no acompañados.