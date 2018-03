Trump: única forma para reforma migratoria es con EUA primero

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer su primer discurso ante el Congreso de ese país y afirmó que la única forma de alcanzar una reforma migratoria positiva es poniendo los intereses de los estadounidenses primero.El magnate se dejó ver alejado de sus acostumbrados comentarios subidos de tono y, entre incesantes aplausos y ovaciones en pie, dijo que el país que dirige podría alcanzar una reforma migratoria. Este es un tema espinoso en un Congreso dividido.En una alocución mucho más “presidenciable” y controlada, Trump opinó que “una reforma migratoria es posible” y que los demócratas y republicanos podrían al fin ponerse de acuerdo en una, pero solo si pensaran en poner a “Estados Unidos primero”.Según el razonamiento del presidente, la añorada reforma –que no ha avanzado en años– puede llevarse a la realidad “mientras nos enfoquemos en fortalecer la seguridad de la nación y el respeto por nuestras leyes de inmigración”.“Si nos guiamos por el bienestar de Estados Unidos, creo que los republicanos y los demócratas podemos lograr un resultado que no hemos logrado en décadas”, aseguró el magnate al centro del Congreso, ante las sonrisas del vicepresidente Mike Pence y el líder republicano Paul Ryan.El discurso de ayer fue el primero que Trump da ante la Cámara de Representantes y ante el Senado de Estados Unidos, ambas cámaras controladas por los republicanos.De acuerdo con lo que aseguró Trump en la sesión conjunta, un “sistema de inmigración que se basa en méritos” provoca un cargo extra a los contribuyentes, algo que no puede seguir siendo tolerado en la era Trump.Por eso destacó que es importante aplicar las leyes en inmigración. Dijo que esta es la forma de “garantizar el alza de los salarios de los estadounidenses, la ayuda a los desempleados, el ahorro de miles de millones de dólares y la seguridad en todas las comunidades”.En el panorama que el mandatario pintó anoche, Estados Unidos “tendrá tantos beneficios que esto ayudará incluso a familias de inmigrantes” que, de acuerdo con lo que aseguró “van a ser muy, muy, muy felices”.A solo un par de minutos de haber comenzado a hablar, salió a relucir el “Estados Unidos primero”. Precedido de aplausos en pie, Trump dijo: “Hemos defendido las fronteras de otras naciones, pero las nuestras las hemos dejado abiertas (...). Hemos gastado billones en el exterior mientras nuestra infraestructura se ha desmoronado”.Trump permaneció al centro del Capitolio por una hora y entre sus invitados estaban familiares de estadounidenses que murieron por ataques de inmigrantes irregulares. Su tono dejaba ver un matiz de sinceridad que no se vio nunca durante su campaña.Reafirmó que crearía un órgano para atender a las “víctimas de crímenes de inmigración” y darle asistencia a quienes hayan sido “silenciados por grupos con intereses sociales”. Entre sus invitados estaban cuatro familias. Mencionó a una en específico a la que el Gobierno –refiriéndose, aunque sin mencionarlo, al expresidente Barack Obama– “les ha fallado” porque uno de sus afiliados fue asesinado por un integrante de una pandilla. Trump aseguró que ese pandillero ya ha sido liberado.Luego de su alocución, fue el turno de escuchar. Trump oyó la respuesta de los demócratas en español y de labios de una inmigrante. La joven Astrid Silva fue la encargada de dirigir la contraparte. Silva está protegida por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés). Los beneficiarios de este programa siguen a la espera de que la administración decida si va a cancelarlo o a darle continuidad.