Trump y Peña Nieto bajan el tono por muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, dialogaron ayer por teléfono un día después de cancelar la reunión que tenían prevista para la próxima semana en la Casa Blanca, y acordaron “ya no hablar públicamente” sobre el polémico muro que este último planea construir en la frontera.De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de México, en la mañana ambos mandatarios hablaron durante una hora por teléfono, una llamada que fue acordada por sus equipos de trabajo y en la que reconocieron “sus claras y muy públicas diferencias de posición” respecto del pago del muro. La conversación también fue confirmada ayer por Trump en conferencia de prensa en Washington.“Vamos a trabajar en una relación justa”, dijo Trump durante la conferencia con la primera ministra británica, Theresa May, el primer mandatario extranjero que recibe en la Casa Blanca. “Tuvimos una muy buena llamada”, agregó.Trump señaló que fue una charla “muy amigable”, que espera entablar negociaciones con Peña Nieto en los próximos meses y aseguró que siente “un gran respeto” por México.El comunicado mexicano señala que ambos acordaron resolver sus diferencias sobre el pago del muro como parte de las discusiones sobre su relación bilateral. Además, detalló que convinieron “por ahora ya no hablar públicamente de ese controversial tema”.La llamada telefónica se produjo un día después de que Peña Nieto suspendió la reunión entre ambos mandatarios prevista para el martes 31 de enero, tras las tensiones que ha generado entre los dos países la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump para iniciar la construcción del muro fronterizo. Trump insiste en que México debe pagarlo y que buscará la forma de hacer que reembolse el dinero que su país invierta en la construcción. Sin embargo, Peña Nieto ha dicho que México no pagará por ningún muro.El presidente estadounidense incluso ha amenazado con imponer aranceles de 20 % a las importaciones desde México, como una posibilidad para costear la construcción de la muralla en los 3,200 kilómetros que comparten de frontera.La reunión se canceló después de que el jueves Trump escribió en Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar el muro, lo mejor era que Peña Nieto no acudiera a la cita en la Casa Blanca.“Si México no quiere pagar por el muro que se necesita seriamente, sería mejor cancelar la próxima reunión”, escribió.El multimillonario y empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, apostó ayer por la unidad nacional, el apoyo incondicional al Gobierno para defender a México de los embates de Trump y apuntó al refuerzo de la economía interna como mejor vía para lograrlo.“La mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México”, dijo en referencia al muro que el republicano quiere construir.