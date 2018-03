Universidad de Georgia permitirá que inmigrantes paguen matriculas como si fueran residentes

Lee también

El sistema de la universidad de Georgia debe de permitir que los inmigrantes paguen matriculas como si fueran residentes del estado si es que el gobierno federal les ha dado permiso temporal para vivir en el país legalmente, de acuerdo con el fallo de una jueza.Las universidades y centros de estudios superiores de Georgia requieren verificación de "presencia legal" en Estados Unidos para otorgar las tarifas preferentes que se cobran a los residentes del estado. La Junta de Regentes había alegado que los estudiantes con permisos temporales para vivir en el país, expedidos como parte de un programa plan federal para dreamers conocido como DACA, no cumplía con esos requisitos.Un abogado de 10 jóvenes inmigrantes que cumplen todos los otros requisitos y que tienen estos permisos temporales argumentó en un pedido presentado en abril que el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que la gente amparada por el programa federal tiene "presencia legal".Los abogados del sistema de la universidad rechazaron ese argumento, alegando que la declaración sobre presencial legal aparecía en una sección de preguntas y respuestas del sitio web del departamento y no como política oficial o regulación.En una orden fechada el viernes, la presidenta de la Corte Superior del condado Fulton, Gail Tusan, dijo que si bien sería bueno tener una política oficial, el hecho de que es parte del sitio oficial del departamento significa que debe de ser tomado como declaración exacta de la postura del gobierno federal.Por lo tanto, señaló la jueza, los regentes se han rehusado a aceptar la "presencia legal establecida a nivel federal" de los estudiantes que presentaron la petición y muchos otros que se encuentran en situación similar.El portavoz del sistema universitario Charles Sutlive no hizo comentarios de inmediato el martes. La oficina de la procuraduría estatal, que representó al sistema universitario, está analizando la orden de la corte y explorando sus opciones, dijo la portavoz Katelyn McCreary en un mensaje electrónico.Charles Kuck, abogado de los estudiantes, dijo estar complacido con el fallo, aunque reconoció que no está claro que es lo que esto significará para estos estudiantes después de que Donald Trump juramente como presidente el 20 de enero.Trump no ha aclarado sus planes para el plan otorgado mediante una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que protege a ciertos inmigrantes que fueron traídos al país de niños de manera ilegal. Durante su campaña, Trump calificó el plan como "amnistía ejecutiva e ilegal", y juró abolirla inmediatamente. Pero después de salir electo suavizó su postura.