Video ilustra a la perfección la suerte de los niños inmigrantes que tienen que defenderse solos ante cortes de EUA

Un video producido por la organización estadounidense Unaccompanied Children explica a la perfección la suerte que corren los menores migrantes al comparecer ante las cortes de Estados Unidos. Los niños, sin importar su edad, no tienen el derecho de llegar a su cita migratoria en compañía de un abogado.

En muchos casos, y de acuerdo a lo que explica el video, los niños no son capaces de entender lo que es un abogado, y mucho menos tienen acceso a la ayuda de uno cuando acuden a corte.

“Cuando los niños aparecen en la corte de inmigración solos, 9 de cada 10 son deportados. Cuando aparecen con un abogado, las cortes de inmigración han permitido que casi la mitad de los menores se quede en Estados Unidos”, explica el corto de la autoría de Linda Freedman, que también aclara que son casos ilustrativos ya que el Departamento de Justicia no permite grabar lo que sucede en las cortes migratorias.

Pero el video también está hecho para inspirar a personas a ayudar a estos niños, dijo Friedman. De esta forma, Unaccompanied Children pone algunos medios a la mano de los que deseen ayudar a los más de 2 mil menores inmigrantes que han sido separados de sus padres por las autoridades fronterizas de Estados Unidos.

"¿Tienes un abogado?" le pregunta un juez en el video a una joven salvadoreña, que comprende sus palabras por medio de una traducción.

Al Gobierno de los Estados Unidos lo representa un letrado.

En las últimas semanas, niños salvadoreños entre las edades de 0 y 12 años fueron apartados de sus padres en la frontera sur, producto de la política de "tolerancia cero" contra la migración irregular del presidente Donald Trump.

La separación familiar fue revertida, pero la cancillería salvadoreña lamentó hace unos días que "Lo grave es que los padres no están siendo informados de lo que pasa. Su condición de detenido está siendo usada para no darle información y como Gobierno se pide a Estados Unidos que la decisión de dónde van los niños la tomen los padres. En Estados Unidos no existe la representación legal de los niños, los niños se representan solos y van ante un juez".