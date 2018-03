Xavier Becerra, un fiscal general hispano contra Trump

Lee también

"Hijo de inmigrantes". Esa es la primera definición que da de sí mismo Xavier Becerra, el primer hispano en el puesto de fiscal general de California, un estado abrumadoramente demócrata, con la mayor tasa de latinos de Estados Unidos y también con el mayor número de inmigrantes sin papeles.Becerra nació en la ciudad californiana de Sacramento hace 59 años (los celebra este jueves 26 de enero) en el seno de una familia de clase obrera procedente de México, el país al que el presidente Donald Trump ha puesto contra las cuerdas y a cuyos inmigrantes sin papeles ha calificado de narcotraficantes y violadores.La primera acción del Congreso estatal desde la toma de posesión del nuevo mandatario fue confirmar este lunes al demócrata Becerra en el cargo que ocupa oficialmente desde hoy. "Va a ser un fuerte socio para nuestro estado para trabajar con el Gobierno federal cuando podamos y para resistir cuando tengamos que hacerlo", aseguró de él el presidente del Senado californiano, Kevin de León.California es el estado más poblado del país y, de sus 39 millones de habitantes, unos 15 millones son hispanos, cerca el 39 por ciento.Desde la victoria electoral del ahora presidente estadounidense se ha erigido en un bastión anti-Trump y hay quien cree que será para el nuevo mandatario el freno que el republicano estado de Texas fue para Barack Obama. Las dos cámaras del Congreso californiano están controladas por el Partido Demócrata y el gobernador, Jerry Brown, que fue quien nombró a Becerra, también pertenece a esa formación.California ha empezado ya a plantar cara a Trump en la defensa de la lucha contra el cambio climático y en la de los inmigrantes sin papeles a los que el nuevo presidente quiere expulsar.Es en esa resistencia a Trump y en la defensa de políticas progresistas donde hay que enmarcar a Becerra, cuyo partido anticipa también la batalla por minorías como la LGTB.Su mayor lucha se espera en cuestiones migratorias, en las que acumuló una gran experiencia en Washington, donde durante dos décadas se sentó como congresista por California en la Cámara de Representantes.Fue muy activo en la lucha por una reforma migratoria que la oposición republicana impidió aprobar. Y apoya a las "ciudades santuario" que, como San Francisco, prohíben por ley a los empleados municipales toda cooperación con las autoridades inmigratorias federales, dificultando así la localización y deportación de indocumentados."Nuestro estado tiene la ley, el valor y las agallas para luchar por las familias trabajadoras", defendió ante los congresistas californianos que tenían que confirmarlo en el cargo. "Creo que la mejor defensa es una buena ofensa", aseguró.Jurista de formación (fue el primero de su familia en graduarse en la universidad), casado y con tres hijos, Becerra era conocido en Estados Unidos también fuera de la comunidad hispana. Su nombre fue uno de los que barajó la candidata presidencial Hillary Clinton como compañero de ticket en la carrera hacia la Casa Blanca, aunque acabó decantándose por Tim Kaine. "The New York Times" llegó en aquel entonces a escribir un perfil sobre Becerra."En este nuevo viaje en el que me embarco, mi brújula serán las experiencias de las familias trabajadoras como aquella en la que crecí", ha prometido Becerra. "Como hijo de inmigrantes, sé lo importante que es proteger los derechos y los sueños de todos los que aspiran a ser estadounidenses. Me aseguraré de que desde fuera de nuestro estado no haya viento en contra que pueda derribarnos".