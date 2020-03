El Vencedor recibirá salario completo

La junta directiva de El Vencedor acordó cancelar el mes de salario a cuerpo técnico y plantel de jugadores durante la suspensión del torneo Clausura 2020.

La Federación Salvadoreña de Fútbol informó que las tres divisiones profesionales suspenderán su calendario por 30 días luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, decretara el pasado viernes alerta roja en el país ante la crisis mundial por el coronavirus.



Marlon Claros, presidente de El Vencedor, confirmó que se reunió la mañana de este sábado con el equipo para notificarles la decisión “como equipo, sabemos que esta situación no está contemplada con lo que uno al inicio del torneo firma con el jugador, esto no es problema de ellos (jugadores y cuerpo técnico), es una situación momentánea”.

“Les hice saber que como institución les vamos a cancelar, cumplir el contrato, eso no quiere decir que estemos en contra de lo que pueden decir los demás presidentes, pero en mi caso particular, me gusta respetar la palabra y lo que uno firma”, añadió.

Esta directiva, a diferencia del resto, había acordado disputar a puerta cerrada el duelo de esta jornada ante el Sonsonate, para salvaguardar la integridad de jugadores y aficionados.

Claros manifestó que “esta decisión genera confianza en el equipo, siempre me ha gustado hacer las cosas como se debe, y cuando no he tenido para pagarles, hablo con ellos para decirles que me esperen, por eso ellos saben que siempre me he manejado así”.

“Tengo la confianza que los resultados se darán, de nada me sirve decirles ‘miren, no les vamos a pagar, pero si llegamos a la final de ahí sacaré para pagarles’, nunca he visto al equipo como algo para hacer dinero, lo veo como función social”, concluyó.

Mientras que Nelson Ancheta, técnico del equipo usuluteco, expuso que “estamos agradecidos con el presidente del equipo porque nos dará el 100 por ciento del salario en este periodo de inactividad. Nos dijo que nosotros no teníamos la culpa de lo que está pasando y ha tomado la mejor decisión”.