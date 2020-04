Odir Flores y David Díaz no siguen en Metapán

Los jugadores nacionales, David Díaz y Josué Odir Flores, no entran en los planes del Isidro Metapán para la próxima temporada y este viernes fueron notificados. En el caso del "Chino", dijo que debe rescindir el contrato porque aún tenía seis meses más de contrato.

Díaz escribió en sus redes sociales: "Simplemente gracias Metapán por un año y medio de muchas alegrías gracias por hacerme crecer como jugador y como persona muchos éxitos para lo que viene". Esto fue confirmado por el presidente jaguar, Rafael Morataya, quien externó que "lamentablemente no seguía. Es un buen jugador y una buena persona".

Díaz llegó el pasado Clausura 2019 a la entidad calera después de su paso por el Águila. El ariete estuvo en el equipo titular en el pasado Clausura 2020 aunque los resultados no llegaron según lo esperaba la dirigencia al ser sextos en la tabla general.

Por su parte, "el Chino" se mostró sorprendido por la decisión de no continuar debido a que tiene contrato vigente. Según contó a EL GRÁFICO, espera arreglar su rescisión de contrato. "Ya no sigo en Metapán. Me llamaron para notificarme y pues así es esto. Ahora hay que hacer todo en orden y ver qué sale en el futuro", dijo el jugador.

Flores también se despidió del equipo y afición. "Ante cualquier adversidad, siempre Dios mandará nuevas oportunidades.. gracias CD Metapán y jugadores, se les desea lo mejor.. una nueva historia personal de qué aprender", escribió en sus cuentas oficiales.

De esta manera, estos elementos se unen a Alexander Guirola, quien no estará en la próxima temporada pero fue dado a préstamo al Once Deportivo.