300 ticos se quedan sin vuelo directo al Mundial en Rusia

El vuelo directo en que viajarían 300 costarricenses al Mundial de Rusia fue cancelado por la agencia Destinos TV, la cual alega un "engaño" de la empresa a la que inicialmente le contrataron el avión.

En una conferencia de prensa la noche de este miércoles, José Cortés, gerente general de la compañía, confirmó que harán lo imposible para reubicar a los pasajeros en vuelos comerciales con la idea de que puedan estar en Rusia para el partido de la Selección Nacional, el domingo, contra Serbia.

El "avión de los ticos" viajaría de Costa Rica a Islandia, donde haría una parada técnica de hora y media para recargar combustible y así continuar hacia Samara, ubicada al suroeste de Rusia, donde se dará el primer duelo.

Según Cortés, un operador les ofreció un Boeing 777 de última generación, pero hace unos nueve días comenzó a recibir informes de que no cumplirían el contrato. "La compañía contratada, por medio de un mensaje de WhatsApp, me notifica que el vuelo por motivos de permisos con Rusia lo deben cancelar".

Por esa razón, en los últimos tres días optó por alquilar otra nave. "Conseguimos un avión A 340 de la compañía Estelar" y logró obtener los permisos de Rusia y de Aviación Civil de Costa Rica.

"Hoy (miércoles) el dueño del avión me dice que no tiene tripulación con el tiempo de descanso que estipulan las leyes y que no puede operarme el avión el día 14 de junio”, explicó Cortés quien evalúa demandar a este empresario.

Agregó que se encuentran en una situación complicada pues al operador inicial le abonó $1 millón. Si no se logra el reintegro de ese dinero, "Destinos estaría perdiendo unos $2 millones, ya que hay que reponer los vuelos".

“Nosotros llevamos el grueso de los ticos, a las esposas de los jugadores, personas mediáticas y personas humildes que han viajado por nosotros durante muchos años. Ante esto decidí enviarlos por vuelos regulares tratando de que lleguen al primer juego. Estamos a cinco días del juego con más de 32 aficiones de todo el mundo entrando a Rusia; parece una labor casi imposible, sin embargo tenemos fe de que lo vamos a hacer”, aseveró Cortés.

Antes de que él hablara a la prensa, afuera de la agencia, ubicada en Escazú, un turrialbeño reclamaba información sobre cuándo saldría el 'avión de los ticos' luego de que se aplazara la salida prevista para este miércoles a la 1 a.m.

Era Hernán Meléndez Durán, quien canceló la suma de ¢5.975.340 más $1.500 (¢855.000) por viajar en la nave.

"Vine para que me den resoluciones. Salíamos el miércoles a la 1 a.m. Nos convocan a una reunión y ahora nos dicen que el jueves a cualquier hora ellos van a tener el resultado de lo que están haciendo, para que nos digan a que hora vamos a salir. El problema es que el partido contra Serbia es el domingo. Me siento engañado por ahora porque no me dan razones de nada. Hasta he llamado varias veces. A uno les dicen otra cosa y a otros otra", manifestó Meléndez.

Otro de los viajeros que ahora queda a la espera de una solución es el alcalde de San José, Johnny Araya.

"Por años hemos trabajado con dos grandes empresas (brokers) que son intermediarios que consiguen esos aviones (chárter). Desde hace dos años apareció una compañía con esos antecedentes que había llevado a la Selección de Costa Rica y a la Federación de Fútbol a Brasil. Constaté la información y fue un vuelo que cumplió. Vino aquí (Costa Rica) a decirnos que era la gran solución para nosotros. Me mostró una cartera de clientes, entre ellos la Selección de Fútbol de Perú y otra empresa que mueve a miles de mexicano y argentinos”, indicó Cortés.

“Ante la premura del tiempo y como ellos tenían nuestro dinero, tuve que aceptar esos cambios, los cuales aumentaban nuestros costos. Inclusive hasta nos cambiaron el día de salida. Había que salir hoy (miércoles). Luego me enteré de que ellos tenían problemas con los aviones ofrecidos. En medio de esto recibí hace ocho días un mensaje en mi celular que decía que el avión A 340 se canceló. Luego conseguí $1 millón para poder volar mañana (jueves). En los últimos tres días hemos batallado con permisos ante Rusia y Aviación Civil de Costa Rica que ha colaborado. Hoy salió el certificado del avión, ya que ayer no lo teníamos. Hoy el dueño del avión me dice que no tiene tripulación con el tiempo de descanso que estipulan las leyes y que no puede operarme el avión el día 14 de junio”, explicó Cortés.

“En el nuevo avión no nos cabía la gente, tenemos personas durmiendo en Santo Domingo, Madrid, están llegando a Rusia y espero que mañana (jueves) podamos mover a los pasajeros por vuelos regulares. Mañana será un día titánico, ya que estaré con mis clientes. En caso de que no podamos llevarlos al primer juego, lo haremos con mayor facilidad a San Petersburgo y más conectividad. Gastos adicionales los asumirla la empresa. Hemos sido parte de una trama internacional muy compleja", añadió.

"Tenemos una fase crítica que es el día 14, o sea mañana jueves. Tenemos tres días antes del juego para poder llegar. Las demás agencias de viajes, como Viajes Colón nos están ayudando también. Es una afectación de las dos agencias que mueven el 50% de los ticos que se mueven a través de agencias. Estamos llevando a la gente y la vamos a traer. Hoy un señor humilde llegó y me pidió el dinero y se lo devolví. La persona que no quiera ir le reintegramos el dinero", dijo Cortés.

Sobre las entradas para los juegos, Cortés manifestó que ellos como agencia no las vendían, pero que habían conseguido varias de las llamadas 'sin restricciones' u 'hospitality', las cuales se podían comprar hasta 36 a un precio de $750.

"En caso de que no me reintegren el dinero, Destinos estaría perdiendo unos $2 millones, ya que hay que reponer los vuelos. 450 personas compraron este chárter pero son 200 los que no se han podido ir. Si las personas que me engañaron no me devuelven el dinero mañana (jueves) a las 3 p.m. voy hacer una denuncia penal internacional y pediría hasta orden de captura internacional. Nunca en 20 años me había pasado una situación así", agregó Cortés.

José Cortés, gerente general de Destinos TV, manifestó que demandará al operador que le quedó mal en caso de que le reembolse el dinero. Foto Fanny Tayver José Cortés, gerente general de Destinos TV, manifestó que demandará al operador que le quedó mal en caso de que le reembolse el dinero. Foto Fanny Tayver

"Personalmente les pido comprensión y jamás pasó por mi mente vivir una situación semejante que me ha robado no solo mi tranquilidad personal , sino me ha llevado a extremos de ansiedad, que solo mi amigo sabe lo que he pasado.

"De esto voy a salir muy resquebrajado físicamente en mi salud personal , así como económicamente. Pero con la tranquilidad de ofrecerles una alternativa , quizás no la mejor pero la que está a nuestro alcance. La responsabilidad es 100 % mía por tomar la decisión de operar con otra compañía. Con esta decisión he arriesgado a todos nuestros clientes y la estabilidad de mas de 100 empleados que dependen de nuestra compañía. Perdón de corazón. Me equivoqué pero vamos a salir adelante".