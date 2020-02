5 cosas que debes saber de Shakira antes del Super Bowl LIV

Shakira es conocida a nivel mundial, la originaria de Barranquilla ha logrado hacerse de una gran carrera artística y presume de ser una de las cantantes latinas más consumidas. Y uno de sus grandes éxitos es encabezar el medio tiempo del Super Bowl LIV al lado de JLo y si quieres conocerla mejor aquí te dejamos algunos datos que debes de saber antes del gran show.

1. Celebrará su cumpleaños en el Super Bowl

Nació el 2 de febrero de 1977 por lo que la colombiana festejará su cumpleaños 44 en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami frente a una gran multitud.

2. Fue rechazada de un coro infantil

Cuando era pequeña no creían en su talento para la música, incluso fue rechazada del coro de su escuela porque tenía un vibrato demasiado fuerte. Le dijeron que no se acomodaba al resto de sus compañeros por lo que no encajaba.

3. Políglota

4. El origen de sus bailes

Su padre es libanés y su madre española. Su abuela paterna le incentivó a bailar danza árabe desde los 4 años para que mantuviera sus raíces del Medio Oriente. Más tarde lo incorporó a su música y con sus sensuales movimientos marcó su carrera artística.

5. Orgullo latino

Es la primera mujer colombiana en ser embajadora de la UNICEF, además le gusta llevar el nombre de su país en alto, por lo que considera un honor poder llegar hasta el espectáculo más grande de Estados Unidos.