A 20 años de la escalofriante lesión del ¨Fenómeno¨ Ronaldo

Este 12 de abril se cumplen 20 años de una escalofriante lesión, la del exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, que por poco lo saca en ese momento del fútbol.

Ronaldo jugaba en el Inter de Milán y en un partido contra Lazio, mientras hacía algunos de sus regates, la rodilla lo traicionó.

Ronaldo, que era considerado el mejor del mundo, regresaba a los campos luego de una lesión de rodilla que lo dejó fuera por seis meses. Ese día se partió el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Fue un episodio dramático para el fútbol mundial, porque estuvo a punto de perderse una leyenda.

El 8 de marzo de 2001 Ronaldo recibió el alta médica y en noviembre de ese año volvió a jugar un partido oficial.

"Sufrí dos lesiones gravísimas que me quitaron tres años de carrera, que me dejaron secuelas y me hicieron anticipar el final de mi carrera", dijo Ronaldo en 2011, al anunciar su retiro.

12/04 faz 20 anos de um dos momentos se não é o mais triste que já vi na história do esporte brasileiro. @Ronaldo sofre sua grave lesão, rompendo os ligamentos do joelho. O fenômeno mora aí, retornou quando muitos duvidavam e foi o melhor do mundo.



(Cenas da final Lazio x Inter) pic.twitter.com/VssSAIFY1K — Darlan Alves ᶜʳᶠ (@darlandklark) April 12, 2020