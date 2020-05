"A Vini y Rodrygo les llegará su hora"

El brasileño Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, elogió las virtudes futbolísticas de sus compañeros y compatriotas Vinicius Junior y Rodrygo, dijo que "llegará su hora" y desveló que les aconseja que cuando entran al área den el balón al francés Karim Benzema.



"Vinicius es explosión total, tiene un regate increíble, se nota que viene del fútbol sala, con velocidad, y el balón siempre lo lleva pegado. Me recuerda a Robinho, pero tiene más velocidad", analizó.



"Rodrygo es calma, siempre tranquilo, parece que lleva diez años jugando, es inteligente. A los dos les digo, tranquilos, vuestra hora llegará, ahora dadle el balón a Benzema, que mete goles, y ya está", bromeó con el exjugador italiano Fabio Cannavaro, que también militó en el Real Madrid, en un directo en Instagram.



Los dos recordaron a una leyenda con la que compartieron vestuario: Roberto Carlos.



"Siempre que hablo con Roberto Carlos todavía me pongo muy nervioso", confesó Marcelo. "Es mi ídolo. Desde que empecé a jugar al fútbol sala me fijaba mucho en él. Pensaba, cómo puede ser que vaya con tanta frecuencia arriba y abajo", añadió.



Marcelo contó a Cannavaro cómo ha encarado el confinamiento en Madrid por la pandemia del coronavirus y las dificultades por las que está pasando la ciudad.



"Yo salgo solo una vez al día con mis cuatro perros. La gente aquí lo está respetando mucho, pero ha sido muy duro. Infelizmente, hay muchas muertes. Hay que quedarse en casa, ahora salir un poco a las horas que dejan. La gente no esperaba que fuese tan duro. El mundo se ha parado y el momento es muy duro, pero quedándome en casa he visto cosas que puedo hacer, estar más con mi familia, leer libros y hacer meditación, que nunca en mi vida lo había hecho", señaló.



Por lo activo que es, reconoció que lo que peor lleva es estar parado y que por eso le ha venido bien iniciar ejercicios de meditación.



"No paro un minuto, siempre estoy acelerado. Intento parar algunos minutos para pensar y relajarme. Es difícil para mí porque no puedo estar parado", ssubrayó.

