A Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no le gusta el fútbol

MOSCÚ, RUSIA. No es una leyenda urbana. A Putin no le gusta el fútbol, aunque el Mundial se celebre en Rusia. Desde que llegó al Kremlin hace 18 años apenas ha pisado un estadio, aunque ésta vez no tiene escapatoria.

"Es difícil decir (quién ganará). Hay muchos candidatos: los latinoamericanos, Argentina y Brasil, Alemania también jugó fantásticamente bien en las anteriores copas y España mostró un fútbol de gran calidad", dijo en una reciente entrevista.

Aficionado al judo desde temprana edad, al esquí y al hockey sobre hielo una vez llegó a la Presidencia, Putin raramente habla sobre fútbol, aunque sí lo hace a menudo sobre deportes de invierno, los Juegos Olímpicos y la lucha contra el dopaje.

Nadie recuerda a Putin con una bandera al cuello, como es el caso de su delfín, Dmitri Medvédev, ministros del Gobierno y los jefes de corporaciones estatales como Gazprom, cuyo presidente, Alexéi Miller, es un gran aficionado del Zenit.

Como excepción a la regla, Putin asistió al partido inaugural de la Copa Confederaciones del pasado año en San Petersburgo, aunque no acudió a la final entre Alemania y Chile.

Pero, en su momento, Putin lanzó una reprimenda a los clubes rusos por gastarse grandes fortunas en el fichaje de futbolistas extranjeros después de que el Zenit desembolsara 100 millones de euros en el brasileño Hulk.

"Yo mismo a veces les riño y hoy mismo, una vez más, lanzo una reprimenda a los directivos de las compañías, pero quiero subrayar que son las compañías y no el Estado las que fichan a los jugadores", dijo.

Y pese a su amistad con Diego Armando Maradona, que le profesa una gran admiración, Putin asegura que su futbolista preferido es el brasileño Pelé, aunque también ha alabado al astro argentino, y de los rusos destaca a "La Araña Negra", Lev Yashin.