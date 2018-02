“A muchos rivales se les complica nuestra cancha”

Gerson Mayén, volante del Santa Tecla, habló sobre los aspectos que tiene pendiente por mejorar el equipo, especialmente fuera de casa, porque en Las Delicias, sacan provecho al conocimiento pleno del terreno juego, pese a que no está en buen estado.

¿Cuál es tu valoración tras el empate conseguido de visita ante el FAS?

No fue nuestro mejor partido, a veces un empate no nos ayuda, pese a que se jugó mal. El FAS jugó mejor, ha mejorado, pero lo que no me gustó fueron las palabras que dio el profesor (Cristiam) Álvarez que el Santa Tecla tal vez ya no es el mismo, pero no nos ganaron y jugando mal, imagínense jugando bien... creo que incluso jugando mal, pudimos ganar el partido.

¿Sientes que le falta algo al Santa Tecla?

Creo que la preparación que tuvimos fue corta, nos está costando un poco, pero en casa hacemos un buen papel, fuera nos está costando, pero tampoco... fuimos a la cancha del estadio Juan Francisco Barraza y al Óscar Quiteño, hemos sacado empates, no hemos perdido, vamos por buen camino, podemos seguir mejorando, ahora un poco el sistema 4-4-2 nos está cambiando un poco, nos tenemos que adaptar y hacer bien las cosas.

¿Qué aspectos por mejorar?

En lo futbolístico, hablo más de visita, tenemos que mantener un poco más el balón. En casa hemos demostrado otro fútbol. Nuestra cancha nos ayuda más, tal vez no está en las mejores condiciones, pero por lo menos un pase se puede dar bien, los estadios que hemos visitado, lastimosamente dejan mucho que desear.

¿Te estás sintiendo bien en tu regreso al Santa Tecla, un equipo renovado?

Sí, no hemos cambiado mucho, hay jugadores jóvenes que quieren hacer bien las cosas, el profesor les está dando la oportunidad y lo están haciendo bien. En lo personal, creo que debo de mejorar en varios aspectos, tenía casi dos meses sin jugar, poco a poco tomaré ritmo y aire.

De empatar o ganar ante el Pasaquina el próximo domingo, ampliarían a 19 juegos sin perder de local, ¿a qué atribuyes esta racha positiva?

Será complicado, ellos buscarán mínimo un punto, pero lo fuerte es nuestra cancha, a muchos rivales se les complica y por eso es que llevamos esta racha.