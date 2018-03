A pasar examen

Lee también

La selección nacional sub-20 viajó ayer a Estados Unidos para encarar dos fogueos ante su similar de ese país. Los compromisos serán este domingo y el próximo martes en Miami.El equipo juvenil salvadoreño, dirigido por el colombiano Eduardo Lara, se prepara para el premundial de CONCACAF, que se jugará en Costa Rica del 17 de febrero al 5 de marzo próximo. Ahí buscará una de las cuatro plazas para el mundial de Corea 2017.Previo a salir a Estados Unidos, Lara habló del trabajo que se pretende con el combinado juvenil en los dos amistosos ante Estados Unidos, selección que también participará en el premundial.“Estados Unidos es un rival de categoría, de jerarquía. Estos dos juegos serán muy importantes para nosotros. Vamos a mirar y a analizar bien a los jugadores. Sabemos de la responsabilidad que se tiene en cuanto a objetivos. Siempre lo digo que para eso hay que trabajar de buena forma”, apuntó Lara.Por otra parte, el estratega cafetero indicó que los dos compromisos ante el plantel norteamericano podrían ser los únicos antes del Premundial de CONCACAF: “Regresando vamos a evaluar sobre más amistosos, pero ya vamos a estar muy encima de la competencia y para nosotros es de alto riesgo por una lesión. Buscaríamos hacer fútbol entre nosotros o con la sub-17”.Por su parte, el volante Santa Tecla Kevin Reyes aseguró que es motivante poder enfrentar a Estados Unidos en estos dos amistosos y en el país norteamericano. “Ganando estos dos juegos podemos ir motivados a hacer un buen premundial, a traer el pase para ir a otro mundial”, indicó el mediocampista del equipo nacional.Por otra parte, a la salida hacia el aeropuerto, seleccionados sub-20 señalaron que no recibieron viáticos de parte de la FESFUT para este viaje.“Hay que decirlo. No recibimos viáticos. En lo extradeportivo quizá no vamos tan bien. Esto es algo que suele suceder”, apuntó Diego Chávez, seleccionado sub-20.Sobre esto, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, dijo desconocer si hubo petición de viáticos para los jugadores de la FESFUT, pese a la consulta de los jugadores al ente federativo. “No me he enterado de eso. No tengo conocimiento, porque este tema no necesariamente debe pasar por el comité ejecutivo”, apuntó el empleado federativo.