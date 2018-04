¿A qué equipo irá Bladimir Díaz cuando salga del Chalatenango?

Bladimir Díaz reveló a EL GRÁFICO que su contrato con el AD Chalatenango expira al finalizar el Clausura 2018 y no tiene planes de renovar, por lo que ya valora las ofertas de otros equipos.

Ese será un nuevo intento del delantero colombiano de salir del equipo norteño, luego de anunciar en otras ocasiones su deseo de probar suerte con otros planteles a escala nacional e internacional.

Sin las cadenas del contrato, Díaz es agente libre para el Apertura 2018 y cualquier equipo puede negociar con él.

Este es el recuento de los intentos que ha hecho el jugador colombiano por salir del norte.

OFERTAS A NIVEL INTERNACIONAL

A inicios del 2018 Bladimir Díaz comentó que era pretendido por un equipo de Egipto, uno de Catar y otro del fútbol de Guatemala.

Se trataba del Ismaily SC de la Liga Premier de Egipto que le realizó una oferta económica, pero el acuerdo no llegó a buen fin por tener contrato vigente con los morados hasta mitad de 2018.

También fue pretendido por el Cartaginés de Costa Rica y por el Antigua de Guatemala, equipos que le manifestaron estar dispuesto a contratarlo y cederlo a un equipo de la MLS de Estados Unidos.

Los rumores de su salida del equipo con el que subió a la primera división tomaron fuerza en diciembre 2017 cuando un periodista mexicano filtró el interés del Murciélagos FC de la segunda división de México en el suramericano.

Ante eso rumores, el Chalatenango recalcó que no estaban dispuesto a negociar, que harían valer sus derechos y Díaz seguiría en el cuadro chalateco, lo cual finalmente sucedió.

A NIVEL NACIONAL

En julio 2017, el colombiano Bladimir Díaz dijo que el Alianza y Sonsonate se mostraron muy interesados en sus servicios antes de fichar con el AD Chalatenango.

Sobre ambas opciones, el suramericano manifestó que “la mejor opción era quedarse en Chalatenango porque no llegaron a ningún acuerdo”.

“Yo en Chalatenango ya tengo mucho tiempo de vivir, conozco la ciudad, a su gente y eso; esa tranquilidad que he tenido en Chalatenango, eso me gusta, con la gente me llevo bien y eso me motivó a quedarme”, recalcó en ese momento.