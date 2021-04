¿A qué se dedica James Rodríguez cuando está fuera de las canchas?

James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel nacional e internacional. Su excelente participación con la Selección Colombia durante el Mundial Brasil 2014 le mereció cientos de elogios, además de la oportunidad de hacer parte del club de sus sueños, el Real Madrid de España.

Desde entonces, el volante ha tenido una carrera en ascenso y, aunque con algunos altibajos, también ha logrado desarrollar otras facetas. Una de ellas es la de empresario, pues es el creador de la marca de agua mineral 10Gold.

Aunque la bebida se dio a conocer en 2015, Rodríguez llevaba pensando esta idea de negocio mucho antes de que su nombre diera la vuelta al mundo por portar el número 10 del equipo merengue.

“Cuando James pensó en la bebida aún estaba en el Porto. No había llegado el Mundial y tampoco se imaginaba que iba a ser transferido al Real Madrid tan rápido”, contó su tío Mario Rubio a Portafolio durante el lanzamiento de la marca.

Con el paso de los años la bebida se ha convertido en todo un éxito. De hecho, es una de las más destacadas dentro del primer ‘Menú de aguas’ de América Latina ofrecido por el Hotel Hilton de Bogotá. De acuerdo con la revista ‘Forbes Colombia’ en el listado sobresalen bebidas “de origen, con minerales y niveles de ph que benefician a la salud y el sistema inmune”.

No obstante 10Gold no fue pensado como un negocio para beneficio del bolsillo del 10 de la Selección Colombia, según Rubio fue un proyecto pensado principalmente para beneficiar la otra faceta del futbolista, la de benefactor de su fundación Colombia Somos Todos.

“James no pensó en hacer esta bebida para lucrarse sino para inyectar recursos a la fundación Colombia Somos Todos, que se creó en 2011”, confesó Rubio.

Desde ese año, el colombiano busca ayudar a los niños a cumplir sus sueños por medio del fútbol en Ibagué, ciudad en la que se formó como futbolista y cuyas canchas fueron testigos de su talento.

Adicionalmente, el jugador también se ha destacado como imagen de varias marcas. Ha participado en campañas publicitarias de productos como Milo, Clear, Rexona, Claro, Huawei y de empresas de productos deportivos y ropa. Además, gracias a sus seguidores también obtiene recursos de algunas de sus publicaciones en Instagram.

Es tal el éxito y la admiración de los fanáticos del fútbol por el volante, que con solo su llegada al Everton multiplicó las ventas de las camisetas del equipo, especialmente en Colombia, y motivó el interés de la comunidad latina por el conjunto del Reino Unido, así lo dio a conocer el medio ‘Liverpool Echo’.

Además, el colombiano está estudiando un máster online en gestión deportiva, pues no descarta, en sus planes a futuro, dirigir un club deportivo.

"Estoy haciendo un máster de gestión deportiva (...) ¿Por qué no? a futuro poder tener un club, gestionar un club también. No sé, es una de las opciones, en tres, cuatro o cinco años poder tener un club o ser entrenador, no sé, vamos a ver", confirmó en una entrevista con 'ESPN'.