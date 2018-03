ARRANCARON CON FUERZA

Lee también

Tarde de debutantes en la cancha del estadio San Sebastián en medio de las festividades patronales de Pasaquina. Los proyectos de Omar Sevilla (en Pasaquina) y Jorge Rodríguez (con Alianza) comenzaron con un empate a uno que dejó satisfecho a ambos equipos, dadas las ausencias en ambos planteles.Los albos resintieron que cinco de sus titulares están con selección, y en los burros que los refuerzos extranjeros todavía no estaban habilitados.El partido comenzó con cierto tanteo por parte de los dos equipos, con Alianza empujando fuerte sobre la parcela poniente para inquietar a Douglas Batres, y Pasaquina buscando hacer daño por las bandas pero sin fortuna.El partido cambió rápido, apenas al minuto 5, con la expulsión de Rodrigo Rivera, tras un choque con Carlos Arévalo.A partir de ahí Pasaquina comenzó a ejercer cierto dominio que convirtió en gol al minuto 35, cuando Érick Villalobos metió un golazo para el 1-0.El segundo tiempo comenzó con los mismos 21 protagonistas que terminaron los primeros 45 minutos pero con un Pasaquina decidido a culminar lo que no pudo hacer en el período anterior, pero lastimosamente no era la tarde del paraguayo Javier Lezcano, que en 5 minutos falló dos claras.Alianza se asentó poco a poco, controló el calor que castigó sobre la ciudad unionense y comenzó a carburar mejor y a desbordar por las bandas, acciones que culminaría con el gol del empate anotado por Darío Ferreira en su primer juego con la camisa alba.El empate cayó como balde de agua fría para la afición local, que no daba crédito a que en plenas fiestas se quedaría sin poder disfrutar de una victoria como local en el inicio del torneo.