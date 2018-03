AVANZARON SOLVENTES

Lee también

La selección sub-20 sigue a paso firme en el premundial de CONCACAF. Ayer, venció por 3-1 a Bermudas y se agenció el liderato del grupo C. Con seis puntos e invicto, el equipo nacional ya piensa en la siguiente ronda. Este sábado ante Trinidad y Tobago tendrá que definir si avanza en primero o segundo puesto.Tras dos buenos partidos, el equipo sub-20 ha tomado confianza en el torneo. Ayer tuvo paciencia para poder abrir la zaga del plantel de Bermudas. Fue superior al adversario y sacó ventaja de poner el balón al piso. No le permitió ventajas al rival, que solo pudo descontar cuando el marcador estaba sentenciado.Bermudas fue a presionar en los primeros minutos. Generó problemas al equipo salvadoreño, pero no fue nada para preocuparse para los dirigidos por el colombiano Eduardo Lara.Poco a poco, el equipo salvadoreño fue tomando el control del juego. Lo hizo con Marcos Rodríguez y Fernando Castillo. Eso le bastó para generar presión sobre el rival que ayer fue un equipo ordenado y que optó por replegarse.Ese dominio le hizo alcanzar el tanto de Roberto Domínguez al minuto 21. El zaguero central aprovechó un servicio por izquierda para poner con toque raso y preciso el 1-0. Fue justo premio para el equipo nacional, que había sido mejor en cancha.El Salvador era amplio dominador del juego. El rival lo esperaba un poco después del centro del campo. El balón seguía en el piso y el combinado cuscatleco hallaba todos los espacios para hacer su juego basado en toque.Bermudas seguía esperando a El Salvador. Le regalaba espacios para que el plantel cuscatleco hiciera su fútbol. En el cierre de la primera parte Rodríguez pudo haber ampliado la ventaja, pero se quedó con las ganas.En el inicio del segundo tiempo quedó claro que El Salvador iba a apostar a mantener el dominio y otra vez Rodríguez contó con opción, pero el balón se estrelló en el poste. Dos minutos más tarde, Denilson Rosales otra vez estuvo cerca.Fernando Castillo era uno de los que más aparecía por la banda izquierda. Tenía el balón y se juntaba con Rodríguez y Márquez.El Salvador tenía mejor proyección en ataque. Sus hombres de mediocampo tenían confianza con la pelota.Ese buen trabajo le alcanzó al equipo salvadoreño para poner el 2-0 con tanto Castillo al 66’. Se quitó la marca de un contrario y mandó remate para dejar sin chance al portero Detre Bell.Tres minutos más tarde, el equipo salvadoreño puso el 3-0 con tanto de Josué Rivera, quien solo tenía ocho minutos en el campo. Recibió con tranquilidad el balón para definir y poner el 3-0.Con ese gol, el equipo cuscatleco se asentó en el juego. Pero en un parpadeo, el rival marcó un gol, por intermedio de Mazhye Burchall al minuto 75.Después de eso, el equipo nacional buscó aumentar la cuenta, pero no se pudo y ya con el marcador asegurado Eduardo Lara dio minutos a Héctor Quinteros y Amílcar Bermúdez, quienes debutaron en el premundial.