Abiel Aguilera reclama titularidad en Limeño

El portero Abiel Francisco Aguilera renovó por un año más en las filas de Municipal Limeño, será su quinta temporada consecutiva en el equipo unionense con quien ascendió en el 2016 junto a su colega William Torres, ex portero de Sonsonate con quien volverán a jugar juntos luego de cuatro años.

El popular "Ludovico" Aguilera guarda la cuarentena domiciliaria junto a su familia, ejercitándose para no perder la forma física y estar listo cuando el técnico Misael Alfaro haga el llamado para iniciar la pretemporada al pasar la pandemia del COVID-19.

"Acá estamos en Santa Rosa de Lima, guardándome del Coronavirus, en familia, con temor de salir por todo lo que está pasando, especialmente por mi niña pequeña (Larissa Valentina de tres años), buscando en casa trabajar lo físico, me conseguí una bicicleta estática, me la prestaron y unas mancuernas para ejercitarme a través de rutinas en internet, rutinas que me están ayudando", externó el jugador nacido hace 31 años en la población de Nueva Esparta, La Unión.

Aguilera ha sido uno de los pocos jugadores que sobreviven de aquel Municipal Limeño del Apertura 2016 dirigido por el viroleño Mauricio Alberto "Tuquito" Alfaro y que retornaba a la primera división luego de casi 10 años de ausencia junto a nombres propios como Mario Machado y el hondureño Clayvin Zúniga, los tres únicos sobrevivientes de ese equipo donde militaban también los veteranos Mauricio Arnoldo Quintanilla y Ramiro Ernesto Carballo junto al colombiano Jefferson Viveros, el argentino Carlos Del Giorno y el uruguayo Jesús Toscanini.

"Firmé por un año mi extensión de contrato, la gente ya sabe cómo trabajo y agradecido con el profesor (Misael) Alfaro quién luego de un año ya me conoce y brindó el aval para seguir en el equipo", aseguró el portero que en las dos últimas temporadas ha jugado muy poco como titular; apenas cinco juegos desde el Clausura 2018, algo que a criterio propio afectó mucho en su trabajo personal.

"No terminé atajando en el equipo en el último torneo, pero en dos partidos le demostré al profesor Misael que puede confiar en mí para el nuevo torneo y ahora que retorna William (Torres) al equipo las cosas mejorarán para el equipo ya que ambos jugamos juntos cuando se logró ascender en el 2016 con el profesor Carlos Romero como técnico; creo que para el Apertura 2020 puedo pelear la titularidad", aseguró el guardameta unionense quien ha aceptado 72 goles en su carrera.

TITULARIDAD

Aguilera reconoce que su veteranía en el equipo le puede otorgar un poco más de protagonismo, algo que admite perdió ante la llegada del migueleño Manuel González, portero que a su gusto le enseñó mucho dentro del equipo auriazul.

"Más que reclamar lo que debo de demostrar es que sigo con condiciones para defender la portería de Limeño, William es un gran portero, viene de un enorme momento en Sonsonate y considero que cualquiera de los dos puede proteger bien la portería de Limeño", consideró. "Si hablamos de experiencia eso me señalaría para ser titular pero la continuidad en el equipo como portero titular no ha sido la mejor y espero que en esta nueva temporada las cosas cambien."

El portero que suma ya ocho torneos cortos con el equipo santarroseño reconoce que los cambios que se han producido será de valía para que Limeño alcance esa final de liga que se le niega desde hace dos décadas.

"Veo los cambios positivos ya que los dirigentes han sido responsables en cuanto al tema del salario y siento que tener un equipo con un costo menor pero manteniendo lo aguerrido que se debe ser en la cancha, considero que es lo que buscan porque la economía luego que pase esta crisis sanitaria será difícil mantener a un equipo caro", afirmó.

"Siento que ha sido una buena estrategia de parte de ellos de responder con un equipo con bajo presupuesto y tratar de mantenerlo como protagonista. En lo personal no salí afectado ya que los jugadores que somos de Santa Rosa de Lima tenemos ya un monto establecido de salario y eso no fue problema para firmar de nuevo con el equipo. Los nuevos jugadores que han llegado al equipo siento que nos ayudará mucho porque tienen calidad, son guerreros y con experiencia. A los compañeros que por distintos motivos no renovaron y debieron salir estoy seguro que seguirán brillando en otros equipos.", agregó.