"Acá el fútbol se vive con pasión"

El atacante argentino Jorge Córdoba, el único refuerzo extranjero del bicampeón Alianza para el Clausura 2021, se estrenó el fin de semana anterior con un doblete en la victoria del conjunto capitalino (3-2) ante su par de Atlético Marte en el cierre de la primera vuelta de la Fase 1 donde los albos comandan el grupo de la zona central con tres victorias consecutivas.

El delantero argentino que llegó a la liga nacional proveniente del fútbol chileno donde militó con el Club Deportes Valdivia posee una amplia experiencia en el fútbol sudamericano, ha jugado en más de diez equipos de su tierra natal y en México donde jugó con el Dorados dirigidos por Diego Armando Maradona y en el Correcaminos, ambos de la liga de ascenso. En 2011 estuvo en el fútbol ecuatoriano con el Deportivo Quito y en 2009 con el River Plate de Uruguay, siendo Alianza su primera experiencia en Centroamérica donde ya comenzó a rendir frutos.

¿Qué sensaciones le dejó marcar sus primeros dos goles en el fútbol nacional?

La verdad es que uno se siente con mucha felicidad. Uno sabe que cuando se llega a ocupar una plaza de extranjero, el poder llegar a reforzar en un equipo tan grande como lo es Alianza tiene que estar a la altura, muchas veces no es fácil, la gente, todo el mundo está esperando a que uno convierta rápido, a veces ese momento se dá y a veces no, en esta ocasión gracias a Dios pude convertir y por eso estoy muy contento.

¿Cuándo fue la última vez que celebró un gol suyo de manera oficial?

Había pasado cuatro fechas en el torneo de Chile, pero como había comentado que allí había jugado casi todo el año como extremo derecho o como volante, no estaba jugando como delantero de área.

Ha sido bien comentado su primer gol ante el Marte. ¿No la pensó dos veces patear desde esa distancia para anotar?

Siempre me gusta patear de afuera y toda la semana había estado hablando con (el portero) Yimy (Cuéllar) y me decía que acá no hay muchos jugadores con disparo de larga distancia, así es que cuando tengás oportunidad, patea porque acá los arqueros no estamos preparados que nos pateen desde tan lejos y verás que si lo hacés será un gol; entonces entré con esa mentalidad que toda pelota que me quedara para poder patear lo haría y así salió ese remate para el gol.

¿Sabías que desde que iba a la portería sería gol?

Cuando sentí que al patear el balón éste salió tan fuerte me dí cuenta que la pelota iba a entrar porque el portero de ellos estaba un poco adelantado de su área y esa fue la sensación que tuve al mirarla entrar.

Todo delantero debe tener aparte de olfato a gol una pizca de fortuna, ¿considera que tuvo eso en el segundo gol que anotó por el error defensivo?

Claro, Michel (Mercado) me mira, porque el pase que hizo iba hacia mí, él me observa que estaba solo por el punto penal y el chico del Marte la intentó parar, pero el balón se ve escurre por sus piernas y me quedó a mí por fortuna hacia adelante del marco para rematar a favor.

Luego de tres jornadas ¿ya se hizo la idea de la manera en que se juega el fútbol en El Salvador?

Sí, realmente el día que llegué me informé de la manera en que se jugaba acá y la verdad estoy sorprendido de la manera en que se juega fútbol acá; mucho más de Alianza, de cómo propone, cómo intenta jugar, de los jugadores, del nivel que tienen, por algo muchos de ellos están llamados a la selección de su país.

De los tres partidos en que ha participado de cambio, ¿cuál ha sido a su criterio el más difícil que ha disputado en la liga?

Para mí, éste último partido contra el Atlético Marte se nos complicó, los otros partidos siento que los tuvimos bien, tuvimos la pelota, el partido anterior que ganamos 1-0 por allí el resultado no fue reflejado con muchos goles pero la pelota la tuvimos, intentamos jugar y el rival solo tuvo una sensación de gol; ahora ante el Marte nos creó dos o tres situaciones que nos pudo haber complicado más. Pero si se pone a ver uno realmente el partido tuvimos cinco o seis ocasiones de gol que desperdiciamos para liquidarlos y no pudimos concretar.

¿Considera que esta fase preliminar donde los equipos se están amoldando al nivel de Jorge Córdoba subirá a lo mostrado por ahora?

Creo que aún no estoy a 100 puntos, llegué hace una semana y los chicos venían entrenando, venían de un campeonato conquistado, con una idea de juego ya definido y uno debe de venir para adaptarse a ellos y eso no es tan fácil llegar y entrar en un sistema de equipo tan fácil. Me parece que no es que estemos en un torneo light, en una pretemporada, parece que en el torneo todo mundo está peleando por conquistar algo y eso lo hace difícil participar en él.

¿Qué es lo que más le ha costado adaptarse a Jorge Córdoba?

Me tengo que adaptar a lo físico. Hay chicos que son muy rápidos y nosotros somos muy verticales, me debo de acostumbrar que las pelotas llegan a los extremos nuestros muy rápido y tratar de llegar al área rival a la misma velocidad de ellos y es algo que no resulta fácil de hacer ese ejercicio con alguien que mide 1.90 de estatura.

¿Adaptado poco al clima, a la comida, al ambiente en nuestro país a lo que venía sintiendo en Chile o en Argentina?

Tanto el clima como el ambiente es algo parecido a lo vivido en Chile o a mi tierra, se los he comentado a los muchachos, que es parecido a lo que he vivido en Argentina, la gente vive el fútbol de una manera apasionada, el clima es parecido, allá hace calor y soy de Santa Fe donde hace muchísimo calor, llegamos a los 40 o 40 y pico de grados y realmente que me he adaptado a eso, al calor.

¿Cuánto tiempo tiene de no visitar Argentina, a su tierra, a su ciudad?

Fuí de vacaciones antes de llegar a El Salvador, estuve seis días en Santa Fe, luego me vine para acá al Alianza, estaba en Chile, terminó el torneo, retorné a Argentina y luego vine al Alianza.

¿No hay problemas en adaptarse a la gastronomía criolla o definitivamente extraña los platillos argentinos?

En lo personal soy muy carnívoro, me gusta la carne y la que he probado acá es super rica, por lo que no hay problema en ese sentido. Mi comida favorita es el asado, no soy muy dado a cocinar en casa, gracias a Dios la única que cocina en mi casa es mi señora, ella lo hace muy bien por lo que no tengo problemas en eso, cuando cocino hago asados, nada más.

¿Ha analizado qué es lo que le falta al fútbol nacional para que logre trascender sus fronteras?

Por ahora no me animo mucho a hablar de ello, es prematuro, no conozco cómo se maneja, pero calidad y jugadores le sobran, hay jugadores que tendrían una posibilidad enorme en cualquier otro lugar o en otras ligas.

¿Qué te dicen tus compañeros sobre tu experiencia de haber sido pupilo de Diego Maradona en Dorados de Sinaloa?

De eso, me preguntan sobre Diego (Maradona), cómo fue mi experiencia con él, del fútbol mexicano o del argentino, la verdad soy yo el que más pregunta cosas, de cómo se juega acá, de la manera en que se realizan los juegos, me voy empapando de sus formas y sus maneras del fútbol salvadoreño.

¿Planificas tus accionar en cada liga en que juegas. Cuál es el rango de goles por torneo de Jorge Córdoba?

Soy del que va día a día, no pienso más allá porque nadie sabe lo que sucederá en el futuro, voy día a día, esforzándome, entrenando a diario y al máximo para que cuando me toque esté en la mejor forma. El tope de goles creo que en River de Uruguay hice 13 goles, salí segundo goleador en la Copa Sudamericana del 2009 con cinco goles, a mí realmente nunca me ha preocupado ser el goleador del equipo en que juego, lo que me interesa es que el equipo funcione, que el equipo vaya bien, aportar con goles como en algún pase que termine en gol, por lo general he jugado como segunda punta que de nueve solo, no tengo problema en eso, lo que me preocupa es que el equipo gane.

¿Has tenido oportunidad de observar a los ocho equipos restantes de la liga nacional?

Realmente he visto muy poco, desde que llegué al país aún no tengo cable donde estoy viviendo, no he podido ver más partidos de la liga.

¿Con quién te has entendido mejor en la cancha a la hora de jugar?

La verdad es que uno tiene que ser respetuoso de los jugadores que están, por el momento tanto Michel Mercado o Fito Zelaya han hecho bien las cosas, en Sudamérica muchas veces se ha jugado con dos delanteros y no con tres como ha vuelto la moda, por lo general me gusta jugar más suelto que como un nueve, por ahora esa posición la está haciendo Michel muy bien pero por allí nos ponemos de acuerdo y nos relevamos en la posición, cuando lo veo cansado lo pongo de punta y yo me adelanto, por allí nacieron los dos goles ante Marte, son variantes que uno puede hacer y ha dado resultado.

¿Qué consejos te ha dado el técnico Milton Meléndez antes de ingresar a la cancha?

De una vez me dijo que me quería utilizar de nueve de área, que juegue así, pero es una persona tranquila y que me ha apoyado mucho. Me dice que juegue tranquilo, que no me vuelva loco, que acá me apoyarán, que haga lo que sé hacer y así lo hemos hecho.

Es entendible que mientras más sume minutos de juego Jorge Córdoba irásubiendo de nivel futbolístico, ¿es así?

Es correcto. Dios quiera que así sea, que levante más el nivel para poder ayudar al equipo, eso es lo más importante.

¿Qué opinión tienes de la afición de Alianza?

Es increíble la manera de apoyarnos, nos mandan mensajes de aliento, viven el fútbol con pasión, algo parecido a lo que se vive en Argentina, cómo nos apoyan, ojalá que los podamos recompensar con un título y que los apoyamos desde la cancha y que los esperamos en el estadio.