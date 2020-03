Aceituno: “Hay que meditar de los de Juegos Paralímpicos”

Herbert Aceituno tuvo un buen inicio de año con una medalla de bronce en Manchester, Inglaterra, con la Copa del Mundo. El objetivo es sumar puntos en el ranking mundial y lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos en Tokio que, hasta el momento, se mantienen pese a la pandemia del coronavirus.

El gobierno de El Salvador ha pedido a la población que se mantengan en casa para evitar futuros contagios y Herbert es uno de los tantos atletas nacionales que ha acatado las medidas y ha adecuado un espacio en su hogar para seguir entrenando. En esta entrevista hace un repaso por su medalla, su trabajo en plena cuarentena y de si se debe o no suspender los Paralímpicos.

¿En qué competencias estuvo al inicio de este año y cuáles fueron los resultados?

Estuve en Manchester (Inglaterra), en febrero. Tuvimos la oportunidad de ganar el bronce en la Copa del Mundo en 170 kilos en la categoría de 59 kilos. Vamos bien, pero lastimosamente por la situación que se ha dado (pandemia coronavirus) están suspendidas las competencias.

¿Cómo está entrenándose en casa?

Pues mis entrenos son igual, por la mañana y la tarde. Estoy haciendo aerobia por la mañana o la tarde, dependiendo de la situación. Mi entrenador me proporcionó equipo, un par de mancuernas, las cuales adecúo dependiendo de lo que me toque de hacer ejercicio en el día, por ejemplo ahora (viernes) me tocaba estilo, que muchos lo conocen como pecho. Así me voy acomodando en lo que se pueda. Tengo seis tipos de mancuernas de diferentes pesos, tengo discos también. Estamos entrenando en casa.

¿En qué posición de ranking se encuentra en este momento?

Actualmente tengo dos registros de marca en la de 59 kilos y 65 kilos eso quiere decir estamos en dos categorías. En 65 estoy noveno del mundo y en 59 soy séptimo. La verdad es que esto se va a mover dependiendo de cómo esté la situación. Con estas fechas aplazadas tenía dos Copa del Mundo más, en Colombia y Dubái, pero lastimosamente por la situación se suspendieron... luego de todo esto no sé cómo se den las fechas de reprogramación para asistir, porque sí es obligatorio tener esas dos fechas, donde espero tener los mejores resultados y marcas.

¿Todavía se mantiene intacto el sueño de clasificar a Tokio?

Sí, todo atleta lo tiene. Al final es un sueño que todos queremos lograr. Siempre lo he dicho, cuando voy a una competencia me enfoco en todos los sacrificios que he tenido a lo largo de mi preparación, mi entrenador, con mi apoyo personal, la mano del INDES que están apoyando mucho. Antes no teníamos el banco (para entrenar) y ahora sí, es importante el apoyo. Mi patrocinador oficial que es Toyota que me acompaña en esta ruta que tenemos hacia los juegos de Tokio 2020 y mi nutricionista que evalúa día a día mis chequeos, por la situación lo está haciendo en línea, pero lo estamos haciendo bien. El enfoque principal es Tokio y estar ahí. Primero Dios vamos a regresar más fuertes tras esta situación, esto nos ayuda a meditar, compartir con la familia, que es lo más importante.

Hablando de los Juegos Paralímpicos, ¿cree que es viable realizarlos pese a la pandemia del coronavirus?

Es bien confuso y delicado ese tema. Creo que la última palabra la tiene Dios, creo que más vale prevenir que lamentar. Desde mi punto de vista deberían pensar bien y meditar, pues son muchas vidas las que están riesgo. Puede que la pandemia se controle, pero tampoco es de ir a arriesgarse. Para mí que le den más tiempo y Dios dirá si los hacen o no, pero para mí es mejor evitar. Vale mucho la vida de los atletas convencionales y paraatletas, estos últimos tienen diferentes obstáculos, en el caso de que no todos los cuerpos son iguales… hay que meditarlo bien, darle un receso y esperar que se calme todo esto y se den el futuro.

¿Qué mensaje le manda a la población salvadoreña en estos momentos difíciles?

Estén siempre confiando en Dios es el único que puede darnos esa solución viable, además, acatando las recomendaciones de las instituciones, las cuales ya conocemos, como lavarse las manos constantemente, no salir de casa si no es necesario, y estar pendiente de los familiares. Confíen en Dios que es el único que está con nosotros en momentos duros, uno propone y Dios dispone. Mi recomendación es no salir de casa y apoyar a los más necesitados. Si puede compartir un pedazo de pan, hágalo. Ayudarnos unos a otros en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo es indispensable.