¿Aceptará Hamilton competir con Ferrari en el futuro?

MONZA. El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, habló de su futuro en la previa del Gran Premio de Italia, país donde los aficionados le "piden" que vaya a Ferrari y declaró que en 2021, cuando acaba su actual contrato, estudiará "las diferentes opciones".

"Todavía me queda más de un año y medio de contrato. Es extraño porque hemos firmado hace poco el anterior, pero en los próximos meses estudiaré las diferentes opciones", dijo el cinco veces campeón del mundo de la F1.

"Soy un afortunado por tener muchos aficionados italianos. Quizá es porque les gusta la moda y mi ropa. El 90 por ciento de la gente aquí es fan de Ferrari; y muchos aficionados me piden que vaya a Ferrari. Es bueno porque me da la sensación que cada vez hay más gente que me apoya", apuntó.

Hamilton no quiso entrar a valorar esta posibilidad e insistió en su carrera ligada a Mercedes: "No sé si es algo que te tiene que tentar (pilotar para Ferrari). Cuando eres parte de Mercedes, eres parte de una familia para toda tu vida. Como (el inglés) Stirling Moss o (el argentino Juan Manuel) Fangio... eres parte de su historia y te cuidan a siempre. La lealtad es algo muy importante para mí".

El británico, cinco veces ganador del Gran Premio de Italia, tiene la oportunidad este fin de semana de superar a Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de F1 -con el que comparte ese récord-, como piloto con más victorias en Monza; aunque asegura que no es algo que tenga en la cabeza

"No lo había pensado; no me importa particularmente. No hay problema si no sucede. La carrera será muy dura. El fin de semana pasado Ferrari fue extremadamente rápido y esperamos lo mismo aquí. El tiempo puede jugar su papel también. A veces predecimos que estaremos atrás y luego estamos delante. Ya lo veremos mañana".

Hamilton también habló del joven piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari), de 21 años, que consiguió su primera victoria el pasado domingo en Bélgica: "No creo que sea más difícil volver a ganar, especialmente con dos carreras seguidas. Sobre todo en circuitos tan parecidos. Puede lograr su segunda este fin de semana, pero haré todo lo posible para impedirlo", indicó.