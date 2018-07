Acosta y Vergés, la conexión charrúa para el Águila en el Apertura 2018

Dos de los rostros nuevos para el torneo Apertura 2018 de la Primera División son los uruguayos del Águila: el delantero centro Waldemar Acosta, de 31 años, y el volante derecho Joaquín Vergés, de 26.

Ambos arribaron al país hace una semana. Por tener pocos días de adaptación no participaron del primer juego de pretemporada ante Topiltzín de Jiquilisco, pero están listos para mostrarse el domingo contra Limeño en el estadio Juan Francisco Barraza.

El pasado miércoles 18 estuvieron en la presentación oficial del equipo. Vergés participó al posar con la nueva equipación. Su compatriota, durante el evento, tenía siempre un mate, fiel a la tradición de su país.

Ambos conversaron con Grupo LPG Deportes para hablar de sus expectativas y cómo se sienten al ser compañeros de equipo por primera vez, ya que en el pasado sólo fueron rivales en Uruguay. Curiosamente proceden del mismo pueblo, Rosario, del departamento de Colonia.

"Estoy muy contento de llegar a un club grande de El Salvador y tengo mucha ilusión de dejar huella. Con Waldemar venimos del mismo pueblo y resulta que no nos había tocado trabajar juntos hasta hoy, pero siempre seguí su carrera y lo conozco prácticamente de casi toda la vida", comentó "Joaco" Vergés.

¿DE DÓNDE VIENEN?

Del arribo a la ciudad migueleña, Vergés agregó: "Estaba jugando para Tacuarembó de la B en Uruguay y a través de Johan Wilson, que hizo los contactos acá, pude venir. Le gustó mi material al técnico y a los dirigentes. Supe de la magnitud de Águila por mi amigo Nicolás Fagúndez, quien ya militó acá. Sé de la sequía de títulos que tienen pero es un compromiso poner fin a eso y poder celebrar en diciembre".

De su amistad con Fagúndez, señaló: "Nos conocimos en el Tacuarembó y hablamos muy seguido. Estarán buenos los partidos entre Águila y Metapán".

En cuanto a la adaptación del clima dijo "el calor es fuerte en esta ciudad, pero ya venía mentalizado a esto. Sufro un poco pero me voy aclimatando. Firmé por un año y seguro me sentiré bien".

De los dos, Waldemar Acosta ya tiene un recorrido en otras ligas. Hace un año pasó por el fútbol guatemalteco con Xelajú. "Las expectativas son buenas, comienzo una etapa nueva y sé de las obligaciones que hay para un equipo grande como Águila. Estoy contento y feliz de estar acá", apuntó.

Acosta dijo que se siente bien tener de compañero a Vergés: "No se nos había presentado antes la oportunidad de jugar juntos pero nos enfrentamos algunas veces. Venimos de un pueblo chico pero nos conocemos todos. Gracias a Dios el fútbol nos juntó y esperamos hacer bien las cosas... He salido varias veces de Uruguay y he estado con climas similares al de San Miguel pero todos los equipos son diferentes. Esperamos dejar acá una buena imagen y esa es la idea".

Waldemar reflexionó que llegó a un equipo unido y en un momento difícil, como la muerte del kinesiólogo David Platero.

"Fue una desgracia lo de David, teníamos poco tiempo de conocerlo pero se notaba la clase de compañero. Aplaudo lo que hizo Águila que como club mostró solidaridad para acompañarlo en su despedida. Lo nuestro era apoyar a su familia y en eso se nota la unidad de un grupo también", reflexionó.



En cuanto a sus deseos para jugar y tener ese encuentro con los aficionados, dijo: "Ya quiero tener mir primeros minutos. En el primer amistoso no fue posible ver acción porque recién teníamos un día de incorporarnos y era complicado hacer fútbol porque el viaje fue largo pero ya esta semana nos pusimos a tono con el grupo".



ELLOS SON:

Nombre: Joaquín Azzem Vergés Collazo

Data: Rosario, Colonia, Uruguay, 1/6/1992

Edad: 26 años

Equipo: CD Águila

Posición: Mediocampista

Trayectoria: Tacuarembó (2013-2015 y 2018), Wanderers (2015-2017) y Rentistas (2017)



Nombre: Waldemar Jesús Acosta Ferreira

Data: Rosario, Colonia, Uruguay, 25/8/1986

Edad: 31 años

Equipo: CD Águila

Posición: Delantero

Trayectoria: Técnico Universitario (Ecuador, 2011 y 2014), Deportio Quito (Ecuador, 2012), Atlético Celaya (México, 2012), CD Macará (Ecuador, 2013), CD River Plate (Ecuador, 2014), Plaza Colonia (Uruuay, 2015 y 2016), Fuerza Amarilla (Ecuador, 2015), Xelají (Guatemala, 2017), Portoviejo (Ecuador, 2017), Birkirkara (Malta, 2018) y Águila (Apertura 2018).