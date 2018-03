Actriz de cine para adultos coquetea con un jugador en pleno Instagram Live

Lee también

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero se llevó una enorme sorpresa este fin de semana, cuando se comunicaba con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y se enteró que la actriz porno Esperanza Gómez estaba coqueteando con él en vivo.Quintero daba un mensaje a los hinchas del Independiente de Medellín, su actual equipo, cuando Gómez comentó dentro del streaming con un revelador "Hola corazón".El coqueteo tomó por sorpresa al futbolista, que no pudo hacer más que sonreir, mientras que algunos de los casi 1 mil 200 fans que presenciaban la transmisión optaron por hacer una captura de pantalla y viralizar el inesperado encuentro.En Colombia hay fuertes rumores de que Quintero, de 24 años, tiene una relación con Esperanza Gómez, de 33 años, algo que ninguno de los dos ha desmentido.Juan Fernando jugó en el Oporto de Portugal y es seleccionado nacional. Además, formó parte de la selección sub 20 colombiana que enfrentó a El Salvador en el Mundial Sub 20 de Turquía, en 2013. Actualmente es seleccionado mayor.Por su parte, Gómez es actriz porno desde 2009 y es una de las más cotizadas dentro del género, en Estados Unidos.En su Instagram tiene más de 1 millón y medio de seguidores. ¿Por qué será?