Acusan a Trump de usar el deporte para dividir a Estados Unidos

El astro del baloncesto LeBron James acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar el deporte para dividir a la sociedad y sacar provecho de cara a sus intereses políticos.



"Es lo que he percibido en los últimos meses", dijo James en una entrevista emitida el lunes por la cadena CNN. "Utiliza el deporte para dividirnos y es algo que no puedo soportar".



El triple campeón de la NBA se refirió al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, que inició un movimiento de protesta contra la discriminación, el racismo y la violencia policial arrodillándose cuando sonaba el himno antes de los partidos. Y también se acordó de Stephen Curry, otro crack del baloncesto, que rechazó visitar la Casa Blanca.



"Yo no puedo sentarme y no decir nada", señaló LeBron James sobre su postura respecto a las ideas de Trump.

El presidente de Estados Unidos reclamó sanciones para los deportistas que protestaran contra el himno e incluso los insultó: llegó a llamarlos "hijos de puta" y a pedir a los clubes su despido.



"Hay que ponerse en pie con orgullo durante el himno nacional. No deberían si no jugar, no deberían estar ahí. Quizá no deberían estar en el país", dijo en mayo el mandatario.



LeBron James es el jugador de baloncesto más carismático de los últimos años y nunca se muerde la lengua a la hora de analizar temas sociales y políticos. El astro fichó esta temporada por Los Angeles Lakers.