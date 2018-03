Adán Reyes listo para jugar con el Sonsonate

Lee también

El zaguero nacional Adán Reyes avanza con paso seguro en su proceso de recuperación de la lesión sufrida hace dos semanas ante el Alianza, en el estadio Cuscatlán.El defensor participó de lleno esta semana en los entrenamientos occidentales y no acusó mayores problemas para ponerse a las órdenes del técnico interino Ernesto Góchez.“Lastimosamente contra Alianza sufrí un golpe en el hombro derecho y se me dificultó estar en los últimos partidos. Pero hubo una infiltración, así que había que darle descanso a la parte afectada para que el dolor disminuyera”, detalló el jugador sonsonateco.“Ya estoy bastante mejor, ya trabajé con el grupo, así que esta semana espero no tener ninguna molestia para llegar bien ante FAS”, expresó Reyes.Reyes aseguró que durante estos días fuera del trabajo cocotero se ha mantenido trabajando aparte para procurar el sábado su regreso a las canchas.“Quiero estar a disposición de cuerpo técnico. Si me dan la oportunidad de jugar, voy a tratar de hacer bien y si no, desde el banco apoyaré a los compañeros. El partido contra FAS es de mucha importancia y hay que buscar los tres puntos para superar esta mala recha que estamos pasando”, comentó el jugador cocotero.El zaga ha sido una de las piezas más habituales en el once titular de los cocoteros. En lo que va del Clausura 2017 ha disputado cuatro partido y ya suma un tanto anotado en 347 minutos jugados. El torneo pasado se consagró como uno de los inamovibles con 22 encuentros disputados.