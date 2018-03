Adiós a Murray y Kerber

Lee también

El Abierto de tenis de Australia despidió ayer a los dos números uno: el británico Andy Murray y la alemana Angelique Kerber dijeron adiós al primer Grand Slam de la temporada en los octavos de final, dos derrotas que dejan muy abierta la lucha por el título.Murray, cinco veces finalista en Melbourne, cayó ante el alemán Mischa Zverev por 7-5, 5-7, 6-2 y 6-4 en la cancha Rod Laver, donde horas más tarde sucumbiría Kerber, la defensora del título, ante la estadounidense Coco Vandeweghe por 6-2 y 6-3.La jornada dejó como gran vencedor al suizo Roger Federer, que superó al japonés Kei Nishikori en cinco sets y vio cómo se le abría su lado del cuadro con la derrota de Murray.La primera semana de competición en Melbourne Park supuso una enorme criba tanto en el torneo masculino como en el femenino. En hombres solo quedan cinco de los 10 primeros tras las caídas de Murray, Nishikori, Novak Djokovic, Marin Cilic y Tomas Berdych, mientras que en mujeres solo resisten cuatro después de que perdieron Kerber, Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Svetlana Kuznetsova, Dominika Cibulkova y Carla Suárez.El gran golpe de la jornada fue sin dudas el de Zverev y trajo la firma de un tenis en peligro de extinción. Murray, que ha perdido las cinco finales que alcanzó en Melbourne, fue incapaz de frenar el osado juego del 50 del escalafón, que convirtió en su mejor arma el saque-red, un anacronismo actualmente incluso en la hierba.La prematura derrota del número uno del mundo y subcampeón del año pasado se une a la sorprendente eliminación del que era el otro gran favorito, un Djokovic que se despidió en segunda ronda ante el uzbeco Denis Istomin, 117 del ranking.Hay que remontarse a Roland Garros 2004 para encontrar un Grand Slam en el que sus dos primeros cabezas de serie no alcanzaron la segunda semana de torneo. En aquella ocasión Federer cayó en tercera ronda y Andy Roddick en segunda.Mientras que la derrota de Murray no le hará perder de ningún modo el número uno del mundo, Kerber sí que tendrá que dejar un ojo puesto en Melbourne para saber si cederá el primer puesto del ranking femenino.Ahora queda todo en manos Serena Williams, de 35 años, que si consigue su Grand Slam número 23 recuperaría el número uno del mundo.“No pienso en eso, para mí es importante fijarme en mí. Es bonito ser el número uno y me gustaría seguir en esa posición, claro que sí, ya veremos qué pasa”, indicó Kerber, muy disgustada con su juego de ayer.