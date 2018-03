Admiten su suerte

Lee también

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, aseguró que su equipo avanzó a la final de la Copa del Rey por “méritos propios”, pero admitió que los suyos deben mejorar su juego.“Lo he pasado mal durante todo el partido: en la primera parte, cuando hemos reculado, y al final. Es un partido para analizar y sacar conclusiones, pero no hay que mirar el árbol sino el bosque, que es precioso y lo va a ser más”, afirmó Luis Enrique tras empatar 1-1 con el Atlético de Madrid, pero lograr el pase por el 3-2 global de la eliminatoria.Sobre la expulsión de Luis Suárez, el entrenador avisó que apelarán la segunda amarilla recibida por el uruguayo, para que este pueda jugar la final. “Soy partidario de hacerlo, sí, de recurrir todo lo que considere, pero si tiras de antecedentes, verás lo que suele pasar”, afirmó Luis Enrique.Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró que su equipo salió “con la cabeza alta” del Camp Nou, pese a no clasificarse para la final de la Copa del Rey .“Los chicos jugaron con pasión, le pusieron alma y corazón, y, aunque nos tocó quedar afuera, nos vamos con la cabeza alta”, aseguró el entrenador de los colchoneros.