Admitieron la falta de ritmo

Ibsen Castro, del Águila, lamentó la derrota ante el Municipal Limeño y aseguró que fue producto de la falta de trabajo durante la semana a causa de impago salarial de febrero.“La verdad no entrenar nos afectó. Cuando nos paramos, no tenemos el mismo ritmo. Pero no hay que buscar excusas. El rival jugó bien al fútbol y hay que darle méritos al rival, que se paró bien”, afirmó el carrilero.El emplumado dejó entrever que el parón a causa de la falta de pago podría seguir en los próximos días.“Vamos a ver cómo contrarrestamos esto. Esta es una situación que no nos conviene para salir adelante. Primeramente Dios, se nos den las cosas y vamos a seguir adelante. Vamos a evaluarlos y vamos a darle la vuelta a la página. Ahora se viene Pasaquina”, detalló Castro.Por su parte, Danilo Peinado, delantero negronaranja, coincidió con Castro, pero vio hacia lo que se viene en el torneo. “No hay excusas. Perdimos, no jugamos como quisimos. Igual, siempre estamos arriba. Un partido no puede dar marcha atrás a lo que estamos haciendo”, aseguró.