Adonay Martínez: "No somos favoritos"

Alianza llega a la instancia de semifinales como el principal candidato a llevarse el título para muchos aficionados, condición que jugadores y cuerpo técnico tratan de esquivar, luego de ver la eliminación de FAS, Firpo y Águila.

El cuadro albo visitará este miércoles el estadio Simeón Magaña para medirse al Once Deportivo en la ida de las semifinales del Apertura 2021.



A pesar de que muchos ya ven a Alianza como favorito a llegar a la final, el plantel paquidermo no quiere ese cartel de 'favorito' y afrontarán el duelo ante el 'Tanque Fronterizo' con la mayor seriedad posible.



"No somos favoritos, vamos a enfrentar a un equipo jóven que tiene ganas de hacer historia y así son los otros equipos que también están en contienda", explicó Adonay Martínez.



Hay que recordar que el equipo capitalino alcanzó su décimosegunda semifinales de manera consecutiva y es la segunda vez que que enfrentarán al Once Deportivo en postemporada.



Uno de los pilares en la defensa como Henry Romero también dio declaraciones sobre la previa del juego ante Once Deportivo y remarcó que las eliminaciones de los rivales históricos de Al8anza tienen que servir como advertencia.



"No podemos confiarnos, ya vieron lo que pasó con FAS, Firpo y Águila", comentó Henry Romero.



Para el juego de este miércoles, Alianza cuenta no contará con tres elementos como: Bryan Tamacas, Isaac Portillo y Narciso Orellana. Los primeros dos están concentrados con selección nacional de cara al juego amistoso frente a Chile mientras que Orellana sigue recuperándose de su lesión en el hombro.



Cabe destacar que, en conferencia de prensa el asistente técnico de Alianza anunció que el defensa Alexis Renderos es duda para el choque de mañana debido a un golpe en su muslo.



"Alexis Renderos es duda, se resintió en el último partido y junto con los médicos estamos evaluando su situación para ver si puede estar con nosotros en Ahuachapán", comunicó el cuerpo técnico de Alianza.