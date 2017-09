Aficionado devolvió butaca a las autoridades del CAM migueleño

Tal parece que, el caso de la butaca que fue arrancada del estadio Juan Francisco Barraza el domingo y que estaba en manos del líder de la Barra Brava 96 del Alianza, Carlos Marroquín, estaría llegando a su final, luego que el aficionado se hiciera presente hoy en el estadio y entregara al Cuerpo de Agentes Metropolitanos locales el bien municipal.

“Me equivoqué muy feo al aceptar esa butaca”



Luego de trascender desde ayer imágenes del hincha del equipo de la capital con la butaca, el alcalde de San Miguel reclamó su devolución en un lapso de 24 horas o procedería a poner una demanda en la Fiscalía General de la República



"Slipt", como es apodado Marroquín, presentó una disculpa por exhibir la butaca en sus redes sociales y trató de enmendar su error devolviendo el asiento.

"No queda más que expresar que de los errores se aprende, y dejaríamos de ser humanos si no los cometemos. De lo vivido queda una gran lección y no solo para mi, sino para todos los aficionados a no dejarnos manejar por fanatismos", reparó Marroquín en una publicación que compartió en su perfil de Facebook.