Águila-FAS se jugará con público, según dirigencia emplumada

El Águila jugará con público el clásico nacional ante FAS el próximo sábado en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel o al menos así lo han dado a conocer sus dirigentes, el vicepresidente del equipo Alejandro González y su director deportivo, Alex Amaya del Cid.



El Águila fue castigado por parte de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT con jugar dos partidos sin público en condición de local, por lo que la institución migueleña acudió al recurso de apelación.

Al equipo le llegaban Alianza y FAS, el primero lo realizó en condición de visitante por mutuo acuerdo con la dirigencia capitalina y también por tener trabajos en el interior del Juan Francisco Barraza. Hasta el momento, la Federación no ha hecho oficial el documento.



Pero según dio a conocer Alejandro González, el Águila ya recibió la respuesta por parte del Tribunal de Apelaciones de la FESFUT en donde se le informa que se le ha liberado del castigo, sin dar más detalles.



"Sí (jugaremos en casa), pero oficialmente esa información la tendría que dar la Federación, yo ya tengo el documento que me entregaron donde se liberan de ese castigo", afirmó Alejandro González vía llamada telefónica.



En un principio, los dos dirigentes (Alejandro González y Alex Amaya del Cid) han afirmado por medio de sus cuentas de Twitter que el clásico nacional entre Águila y FAS se jugará con público.



"Bueno y se hizo justicia, el clásico de este sábado autorizado con público, a llenar el JFB , vamos por más", escribió Alejandro González por Twitter. Y lo secundó Amaya del Cid: "Buenísimo se hizo justicia y vamos con público para el Clásico. Cuidemos nuestro estadio y digamos no a la violencia".

