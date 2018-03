Águila, a dar el salto

Lee también

Luis Ángel Firpo recibirá esta noche en el Sergio Torres Rivera de Usulután al Águila, duelo 201 desde 1960 que marca una nueva era entre ambas oncenas en su historia que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas en el Clausura 2017.Desde aquel domingo 28 de agosto de 1960, fecha en que el “benjamín” de la liga, el Firpo, recibía en su estadio llamado Usuluteco (hoy bautizado como Sergio Torres) al bisoño campeón de liga, un Águila que apenas sumaba su segundo torneo liguero que estrenaba su corona y enfrentaba al que sería por historia su acérrimo rival en la zona de oriente.Águila ganó 1-2 ese partido con goles de Salvador Rocabruna y Juan Francisco “Cariota” Barraza, mientras que el tanto manudo fue obra de su goleador Víctor Manuel González.Son por ahora 45 temporadas donde los dos equipos más representativos de la zona oriental del país se han enfrentado 200 veces, con la serie particular de color negro naranja al sumar 78 triunfos por 55 de los pamperos y se han repartido puntos en 67 oportunidades.En el nuevo formato de competencia que surgió a finales de 1998 la serie particular sigue siendo aguilucha con 32 victorias por 24 triunfos usulutecos en 87 enfrentamientos.Águila suma cuatro partidos sin perder ante los ultralempinos, no cae en cancha desde aquel 2-1 que Firpo le firmó en Usulután el 8 de febrero de 2014 en el marco de la jornada cuatro del torneo Clausura.Los goles de Carboni y del panameño Anel Canales sirvieron para que Firpo celebrara por última vez a costa de los emplumados, que tienen foja de tres empates y la inolvidable victoria por 5-2 que le infringió en el presente torneo liguero jugando de local en el estadio Cuscatlán, resultado que el técnico pampero, Juan Ramón Sánchez, catalogó como “un accidente del fútbol, Firpo ha demostrado que desea ser protagonista y este sábado lo será”.Por su parte, el técnico de Sonsonate, Ernesto Góchez Lovo, no le ha hecho mala cara a la semana de trabajo que ha realizado al frente del plantel verdolaga y admitió que el ambiente interno del plantel occidental es bueno y que ya superó la derrota sufrida en casa luego del mal debut que tuvo el fin de semana anterior ante el FAS, ante quien cayó por la mínima (0-1) para prolongar a seis los juegos sin ganar del plantel cocotero.