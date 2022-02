Águila, a la espera que FESFUT inicie una investigación sobre lo ocurrido en Usulután

El Águila esperará a que la FESFUT investigue a profundidad los hechos ocurridos el pasado sábado 19 de febrero en el estadio Sergio Torres Rivera donde se registró una batalla campal entre aficionados del equipo emplumado y Firpo dentro de la cancha para dar su postura oficial sobre los hechos.

El presidente del Águila, Alejandro González aseguró que el equipo emplumado esperará a que la ente rectora concluya sus investigaciones para dar a conocer su postura oficial. "Esperaremos a que la federación investigue el caso", aseguró el dirigente.

Sobre los incidentes, el Firpo y la FESFUT se pronunciaron el pasado domingo 20 de febrero. En el caso del conjunto pampero, responsabilizó a la Federación por no garantizar la presencia de los elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la UMO de la Policía Nacional Civil (PNC).

"La verdad es que sin el apoyo de la comisión de seguridad será difícil, ellos no se están reuniendo como comisión para planificar y lo que tuvimos anoche en el estadio fueron solo 10 agentes de la PNC, menos mal que nosotros contratamos a unos 15 personas de una seguridad privada, pero no llegó la UMO, no hay planificación, no hay coordinación en esa comisión", dijo Juan Pablo Herrera, presidente del Firpo.

Por su parte, la FESFUT "condenó" los hechos de violencia, asegurando que la Comisión de Seguridad trabaja en coordinación de los equipos para planificar la seguridad en los partidos.