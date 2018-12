Águila anuncia a sus dos nuevos extranjeros para el Clausura 2019

La dirigencia de Águila, en voz de su presidente, Alexánder Menjívar, confirmó bajas y altas para el Clausura 2019.



¿Qué proyectos tomará Águila para encarar el Clausura 2019?

Terminamos en tercer lugar en el Apertura 2018. A mi criterio, la transición de esta administración es buena porque hicimos más puntos que en los tres torneos anteriores, fuimos hasta líderes en la liga y ahora nos alistamos a entrar a una etapa de renovación; lastimosamente hubo factores que incidieron para no terminar bien la temporada como las lesiones que se sufrieron en el camino.

¿Qué tanto afectaron?

El plantel al final fue de 25 jugadores activos y uno (Wálter López) lesionado. Sabemos que muchos jugadores se frustraron por no ser titulares, ya que pese a su calidad futbolística no se preocuparon por luchar por un puesto. No puedo decir que hubo rebeldía dentro del plantel pese a que el técnico así lo dijo y que para mí fue una palabra mal utilizada porque los jugadores que salen en este torneo son porque no sumaron los minutos de juego necesarios. El plantel se reducirá de 26 jugadores a 22 porque subirán cinco de las reservas y eso es ganancia.

¿Entonces los colombianos Valoyes y Ramírez salieron mal evaluados en el reporte técnico?

Ese caso al final es difícil de entender, ya que Valoyes fue pedido por la afición de Águila porque su salida del equipo fue por problemas con la anterior administración y lo trajimos.

Ante FAS echó al traste su labor, recibió críticas por los dos partidos siguientes ante Isidro Metapán y Alianza. Pasó de ser un jugador querido a uno criticado por la misma afición.

¿Cuántas altas habrá en Águila?

Llegarán al equipo cinco altas, dos extranjeros y tres nacionales, más el arribo de cinco jugadores más procedentes de nuestra reserva la cual perdió lastimosamente la final el domingo pasado ante Alianza. Por ahora, las bajas son nueve tal como lo anunciamos a inicios de este mes y estamos negociando con Brayan Landaverde y Santos Ortiz porque a ambos se les terminó su contrato y estamos a la espera que ellos acepten nuestra nueva propuesta deportiva.

¿Quiénes son los extranjeros?

La dirigencia ha acordado contratar al delantero Richard Mercado, de origen ecuatoriano, que procede del Villa Española de la segunda división uruguaya y al defensor colombiano Andrés Felipe Quejada, que procede del Orense SC de la Liga B de Ecuador y que en 2017 jugó con el Olimpia de Honduras y enfrentó al Alianza en esa eliminatoria de la Liga de Campeones. Ellos se unen a Waldemar Acosta, que retornará al país el 10 de enero para iniciar su período de recuperación que será para un mes, por lo que su retorno está planificado hasta marzo, por ello se optó contratar a Mercado para que nos ayude mientras se recupera Acosta. Joaquín Vergés completa la cuarteta de extranjeros y arriba el 31 de diciembre, sale el 30 de Uruguay y solo se perderá dos días.

#NotiÁguila | Presentamos a nuestros dos nuevos refuerzos extranjeros para el torneo #Clausura2019.

- Andrés Felipe Quejada Murillo (COL) Defensa

ALTAS Y BAJAS

Listado oficial de jugadores que llegarán al Águila para el Clausura 2019 y las bajas para el final de la temporada.

ALTAS

JUGADOR PAÍS POSICIÓN

Richard Mercado Ecuador Delantero

Andrés Quejada Colombia Defensa

BAJAS

JUGADOR PAÍS POSICIÓN

Óscar Sánchez El Salvador Portero

Jimmy Valoyes Colombia Defensa

José Ramírez Colombia Defensa

Miguel Ochoa El Salvador Defensa

Rómulo Villalobos El Salvador Defensa

Víctor García El Salvador Volante

Marvin Hernández El Salvador Volante

Edwin Sánchez El Salvador Volante

Álvaro Lizama El Salvador Volante

José David Díaz El Salvador Delantero