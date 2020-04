Águila aún no tiene el finiquito de Waldemar Acosta

El delantero uruguayo, Waldemar Acosta, dijo a EL GRÁFICO que hasta ahora no ha recibido el pago de los 20 días trabajados de marzo pasado, luego de que FESFUT diera por terminado el Clausura 2020, debido a la pandemia del coronavirus.

"Soy el único jugador al que no se le han pagado. Hasta este momento estoy esperando el pago de salario de marzo, ya cobraron todos los compañeros y yo no. Hace un par de semanas supe que ya todos cobraron y a mí me tienen pendiente. Con esto de la cuarentena va a estar difícil para todos", apuntó el delantero.

Sobre ese apunte salarial del charrúa, el vicepresidente de Águila, Alejandro González salió al paso para hacer una aclaración.

"Cuando yo llegué a Águila, dije que iba a traer a mi cuerpo técnico y demás. Él no estaba en los planes de Águila desde el principio. Yo me dedico a los contratos que he hecho a partir de este nuevo torneo y los que he renovado y a los casos de los jugadores que interesan a nuestro cuerpo técnico. Es más, he sabido de parte del club que ha sido él quien no quiso aceptar el pago", apuntó González Argüello.

Por su parte, el gerente de Águila, Amílcar Mijango dijo que antes de que González Argüello llegará a la dirigencia del plantel emplumado se les comunicó a todos los jugadores que estuvieron en ese plantel en el Clausura 2020 que podían pasar a firmar el finiquito.

"En ese finiquito se les estaba pagando hasta el periodo que ordenó la FESFUT. Les empecé a llamar a todos los jugadores que llegaran a la casa club y pagar lo correspondiente al torneo pasado y firmaran el finiquito ahí estaba incluido Acosta", apuntó Mijangos.

Pero según Mijangos, Acosta le habría dicho en ese momento que no iba a firmar ese finiquito.

"Me dijo en ese momento que había ciertos detalles que tenía que ver con el representante y con el presidente anterior de Águila, Alexánder Menjívar e incluso después me dijo que no era nada personal. Pero el dinero de él ahí está. Le dije que si no lo cobraba es porque él no quería. Después le volví a decir que ahí estaba la plata y me dijo de nuevo que no. Él es quien no ha querido cobrarlo, esa es la verdad. Hasta este momento no ha querido firmar", dijo el gerente del equipo naranja y negro en plática con EL GRÁFICO.

En el caso de finiquitos, Águila , al igual que los otros equipos de la primera división, tienen hasta el 4 de mayo como plazo para presentarlos ante FESFUT y poder participar luego en el Apertura 2020. Con uno que faltara puede ser motivo de pérdida de la categoría.