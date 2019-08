Águila cae en Chalatenango y Alianza remonta ante Jocoro

Alianza ganó sobre el final, El Vencedor no aprovechó las ocasiones y tuvo que conformarse con un empate y el Chalatenango botó la racha del campeón nacional en suelo norteño. Estos fueron los resultados de la jornada:

JOCORO 1-2 ALIANZA

Jocoro pudo hacerse con la victoria pero no pudo ser. Y no pudo ser porque no aprovechó sus ocasiones ni tampoco la ventaja en el marcador. Alianza no bajó los brazos, remontó y se lleva tres puntos importantes para sus aspiraciones.

Al minuto 10, la sorpresa. El argentino Carlos Del Giorno aprovechó un pase de tacón de Diego Areco para mandar el disparo al palo izquierdo, imposible para el meta Óscar Arroyo y el cuadro aliancista tenía que ir cuesta arriba en un partido que se jugaba en un campo complicado.

Fue al 17' cuando un pase filtrado de Marvin Monterroza le permitió a Raúl Peñaranda, con baile incluido, anotar el empate para los capitalinos, que comenzaban a posicionarse con más frecuencia en el arco rival.

Alianza comenzó a insistir y se quitó la presión con el gol del empate. Peñaranda era quién llevaba el peligro para un equipo que comenzaba a desarrollar la presión alta y concluyendo mejor la efectivad en los pases. Esta fue una de las ocasiones para los paquidermos en la primera parte.

Al 78' , desde el manchón penal, Raúl Peñaranda anotó el de la ventaja luego de un error defensivo del Jocoro que le brindó la falta a favor de los paquidermos. Nelson Alvarenga se barrió sobre Marvin Monterroza y no llegó a tiempo.

CHALATENANGO 1-0 ÁGUILA

Águila no consiguió mantener su racha. Los cambios en su alineación pesaron pero fue el atacante Jairo Henríquez quién aprovechó la más clara de los norteños para lograr los primeros tres puntos en el torneo y frente al vigente campeón nacional.

Águila llegó al estadio de Chalate con la intención de hacer daño. Sin embargo por delante estaba un rival norteños que se crece en casa y que no podía permitirse volver a caer en un torneo en el que no ha estado todavía a la altura.

En el segundo tiempo el Chalatenango dio el primer golpe al campeón. Águila descuidó sus espacios y concedió el suficiente tiempo para pensar al volante Jairo Henríquez, que no tuvo problemas para anotar al 52' el 1-0.

Para los norteños ha sido una pesadilla el calendario, sufriendo derrotas ante rivales fuertes como Santa Tecla, Limeño y Alianza. Pero, por lo visto el domingo, donde incomodó a los albos por 84 minutos no es de fiar.

El Águila tuvo una oportunidad de penal pero Vergés perdió la ocasión sobre 67 minutos.

Yonathan Guardado, portero del Chalatenango, tapó el penalti a Joaquín Vergés al 65'. Segundo penalti atajando por el cancerbero norteño en el torneo.

Chalatenango 1-0 Águila.@elgraficionado pic.twitter.com/4tTT4EHbEM — Ítalo Hernández (@italohdez) August 14, 2019

EL VENCEDOR 2-2 SONSONATE



El Vencedor no pudo aguantar un marcador que tenía a su favor 2-0 y cedió un empate ante un Sonsonate valiente que nunca bajó los brazos y que consiguió un punto de oro, tomando en cuenta las duras circunstancias a las que se enfrentó en campo adverso.

Temprano los tabudos se pusieron por delante en el partido gracias a un doblete del panameño Nicolás Muñoz, que aprovechó la fría salida del equipo cocotero para adelantar a El Vencedor en un partido que dominan a placer.

Al minuto 27 Jonathan Ramírez anotó el primer partido del encuentro. El Vencedor perdió la calma pese a la ventaja en el marcador y fue William Maldonado quién aprovechó el espacio para que Polo filtrara el balón para el jugador cocotero, que anotó con espacio el descuento.

Un penalti cobrado por Jorge Morán en la segunda parte le permitió al Sonsonate empatar el encuentro y darle vuelta. El Vencedor no consiguió sacar adelante un partido que se llevaba con comodidad.

SANTA TECLA - LIMEÑO

El otro puntero, Municipal Limeño juega este miércoles a las 7:15 p.m. en el campo de Las Delicias. En el Clausura 2019, los cucheros fueron la pesadilla de Santa Tecla al derrotarlo en las dos vueltas con idéntico marcador de 1-0. Lo más destacado fue derribarle una imbatibilidad de 45 partidos el 17 de febrero con un gol de Yuvini Salamanca.

Los pericos llegan tocados a este encuentro, luego de caer contra Sonsonate el domingo. El equipo dirigido por Rodolfo Góchez ya acumula dos revés en fila porque en la fecha 2 cayó 1-2 contra Jocoro. De momento es séptimo con 3 puntos. Si falla en este encuentro, sacará chispas cuando visite a Alianza el fin de seman.