Águila cayó ante Limeño en el Barraza y Santa Tecla goleó en San Vicente

El Limeño se mantiene en una nube. En la fecha anterior asaltó el liderato, tras vencer 1-0 a Alianza. De paso, derribó su invicto y este domingo le pintó de negra la semana al campeón Águila al propinarle la segunda derrota del Apertura 2019 en el cierre de una semana en la que también sufrió la eliminación por parte del Saprissa en la manga de ocatvos de la Liga CONCACAF.

Fue un 3-2 en el Juan Francisco Barraza que firmó el cuadro auriazul con un tanto de Harold Alas, un bombazo de Yuvini Salamanca y la anotación de Isaac Zelaya en un juego con cierre intenso.

El portero Kevin Carabantes terminó como el héroe del Limeño al tapar el penalti a Diego Galdámez Coca en el último minuto de partido con lo que Águila vio truncado el deseo de rescatar al menos un punto en el nido.

Los cucheros confirmaron un buen momento, tienen al goleador del torneo, (Clayvin Zúniga con siete tantos) y la victoria lo deja como colíder del Apertura con 16 puntos y a la par del Alianza que será primero por diferencia de goles.

El cuadro emplumado se estanca en el tercer lugar con 12 unidades, pero aún tienen pendiente un partido (que se reprogramaría el 8 de septiembre sin los seleccionados contra Santa Tecla).

Águila celebró más pronto de lo esperado el primer gol. El cuadro migueleño puso el 1-0 al minuto 3 con Fredy Espinoza que aprovechó un pase de Fernando Castillo y remató sin marca en el área.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ÁGUILA!



Freddy Espinoza abre la lata en el Barraza#Águila �� 1-0 #Limeño��



⏰2'



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/qDBlAKOTgT — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 1, 2019

Solo el torneo pasado, Águila ganó en las dos vueltas con idéntico marcador de 1-0. La pesadilla para los santarroseños fue Ricardo Guevara, jugador que se movió a FAS este torneo.

El Limeño encontró el empate al minuto 16 con un remate de cabeza de Harold Alas en un tio libre que cobró Yuvini Salamanca y la zaga emplumado no controló.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LIMEÑO!!!



Harold Alas equipara las acciones en San Miguel#Águila �� 1-1 #Limeño��



⏰16'



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/pTiAJiLvWy — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 1, 2019

Yuvini Salamanca silenció el Barraza con un golazo de tiro libre que dejó sin oportunidad a Benji Villalobos y puso el 1-2 a favor del cuadro cuchero en el tiempo de reposición del primer tiempo.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LIMEÑO!!!



Yuvini Salamanca con un bombazo de tiro libre remonta el juego en San Miguel#Águila �� 1-2 #Limeño��



⏰45+1'



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/xEqtkiAPoK — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 1, 2019

Limeño sonrojó de nuevo al Águila con el tanto de Yuvini Salamanca por la vía del tiro libre.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LIMEÑO!!!



Incrementan la ventaja los cucheros. Los tres goles han sido fabricados por balón parado. #Águila �� 1-3 #Limeño��



⏰47'



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/R3eIPJZs2y — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 1, 2019

El 3-1 no amilanó al Águila que respondió de inmediato con el tanto de Walter Chigüila.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ÁGUILA!!!



Walter Chigüila descuenta para los locales.#Águila �� 2-3 #Limeño��



⏰48'



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/phhdRsPrAO — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 1, 2019

EL RESTO DE LA JORNADA DE HOY

En el estadio Jiboa, Independiente no pudo contener el despertar del Santa Tecla que habíacaído a los puestos del sótano y en Liga CONCACAF quedó eliminado también, pero reaccionó con una goleada de 5-0 al cuadro vicentino.

El cuadro perico presentó como novedad el debut del técnico interino Leonel Cárcamo Batres luego del despido de Rodolfo Góchez el jueves tras la eliminación en Liga de Concacaf ante San Carlos por la vía de los penaltis. También fue novedad el debut como titular del portero Mario Martínez y la suplencia del mexicano Joel Almeida.

Santa Tecla sufrió la baja de Gilberto Baires por lesión y en s lugar llegó Armando Polo, en la primera modificación obligada de Cárcamo Batres.

El equipo tecleño no tuvo un partido cómodo en el estadio Jiboa, pero logró irse al descanso con ventaja de 1-0 con anotación de Armando Polo por la vía del penalti al minuto 41. La pena máxima derivó de una falta contra el brasileño Ricardinho por parte del portero Héctor Carillo.

RT @ChristianPeate7: Gol de Santa Tecla. Armando Polo, delantero panameño, pone a ganar a los pericos ante Independiente al 42. Independiente 0-1 Santa Tecla. pic.twitter.com/EgR6PHXsFE — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 1, 2019

Santa Tecla amplió la ventaja al minuto 47 con un disparo de Armando Polo que dejó sin oportunidad al portero Héctor Carrillo.

Independiente no descifró el despliegue tecleño y vio caer su portería por tercera ocasión con el tanto de Wilma Torres, al '55. Fue el mismo mediocampista tecleño que firmó el cuarto tanto un minuto después.

La manita del tecla contra el Independiente la firmó Herbert Sosa al minuto 79.

El FAS enfrentó ante Once Deportivo en el Cuscatlán y no pasó de un empate de 2-2. Los tigrillos no pudieron descifrar un examen duro ante el sotanero.

El equipo vicentino sorprendió al FAS al minuto 34 en un tiro libre y celebró el 1-0 con remate de cabeza de Rómulo Villalobos tras un tiro libre.

La reacción del cuadro santaneco llegó al minuto 37 con una combinación entre Bryan Gil, Stradella que finalizó con un remate desviado del zaguero Alonso Umaña en propia puerta para el 1-1.