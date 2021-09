Águila confirma fractura de Ronald Rodríguez y suma otra baja

El defensa Ronald Rodríguez estará fuera de las canchas, al menos, por tres semanas luego de que su equipo, el Águila, confirmará una fractura de un tercio a nivel proximal del peroné de su pierna derecha.

Según explicó el cuadro naranja y negro, la fractura está en vías de consolidación y el jugador estará inactivo unos 21 días por lo que se complica su participación con la selección nacional para los partidos de octubre.

El Salvador enfrentará el 7 de octubre ante Panamá en el Cuscatlán, el 10 viajará a San José para enfrentarse a Costa Rica y cerrará esta ventana FIFA en el Cuscatlán ante México, el 13.

Ronald Rodríguez salió lesionado del terreno de juego al minuto 60 en el partido en el que su equipo cayó por la mínima ante Municipal Limeño el pasado sábado en el estadio Ramón Flores Berríos.

El central emplumado fue titular en el partido de la azul y blanco ante Estados Unidos, Honduras y Canadá.



El próximo partido del Águila será ante Platense, duelo que se realizará este 15 de septiembre en el estadio Juan Francisco Barraza.





Rodríguez ha sido clave en el esquema del director técnico Cristian Domizzi, puesto que ha estado presente en cinco de los ocho partidos del torneo. Las únicas ocasiones en las que no estuvo en la alineación del cuadro emplumado fue debido a compromisos internacionales con la selección de El Salvador.



El zaguero incluso entrenó con normalidad tras su regreso al equipo luego de estar concentrado con el combinado nacional en las eliminatorias mundialistas, junto con Jairo Henríquez, Lizandro Claros y Styven Vásquez, quienes también fueron llamados por Hugo Pérez para la octagonal.



Sin embargo, la ausencia de Ronald no será la única con la que tendrá que lidiar el combinado migueleño para su siguiente compromiso de liga, ya que no verán acción David Rugamas y Yan Maciel.



En el caso del delantero salvadoreño estará fuera por sanción. En la jornada siete, Rugamas recibió una tarjeta roja directa y fue expulsado del encuentro ante Jocoro, partido que acabaría con un marcador de 2-2. El artillero ya cumplió su primer juego de castigo el fin de semana pasado, pero todavía tiene que cumplir un juego fuera de las canchas.



Por otra parte, el volante brasileño Yan Maciel está fuera de las canchas desde hace tres semanas por sufrir una lesión muscular. El mediocampista tuvo una ruptura de fibra muscular en el cuádriceps izquierdo.



Maciel aseguró sentirse mejor y esta semana iniciará su proceso de recuperación, pero sigue siendo duda para disputar el duelo ante el cuadro viroleño.



Águila se encuentra en el tercer lugar de la tabla con 13 puntos, cuatro unidades por debajo del líder Alianza, y un punto por encima de Once Deportivo y su próximo rival, el Platense.