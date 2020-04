Águila confirma renovaciones y bajas para el próximo torneo

En exclusiva a EL GRÁFICO, el vicepresidente de Águila Alejandro González Argüello confirmó las renovaciones para el Apertura 2020 del zaguero colombiano Andrés Quejada y los nacionales Marlon Trejo, Diego Coca, Wilson Rugama, Edwin Lazo y José Martín Mejía.

Las bajas en el equipo migueleño ya confirmadas son Gilberto Baires, Richard Menjívar, el volante uruguayo Joaquín Vergés y el delantero argentino José Vizcarra.

"En el caso de Vizcarra escasamente vio minutos de juego en el equipo. No se puede tener a un extranjero así. No sé qué paso con este muchacho, pero no es lo que buscamos. Estamos evaluando otros cambios. No llegamos hasta aquí, ahora hemos abierto plazas para dos extranjeros. Estamos en pláticas con un jugador nacional, pero me guardo su nombre ahorita , porque es alguien que vendría a ayudarnos mucho. Es muy conocido de parte de la afición del equipo", apuntó González.

Por otra parte, el directivo de Águila no descarta de sus planes al uruguayo Waldemar Acosta. Aclaró que todas las decisiones hasta el momento y futuras se han tomado en conjunto con el timonel argentino Hugo Coria y asistentes, Alexánder Amaya del Cid y Mario Meza Mayén

"Ahora no es conveniente renovar un equipo al 100 por ciento, pero en el caso de los extranjeros han dejado mucho que desear. Por el momento, Acosta sigue con el equipo, pero como dije antes son jugadores que en este momento están en evaluación. Tiene contrato y decidimos que no seguirá, hablaremos con él", dijo el vicepresidente del equipo emplumados a EL GRÁFICO esta tarde.