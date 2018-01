Águila de principio a fin

Raúl García se convirtió en un referente histórico en la meta del Águila y de la selección de El Salvador durante su carrera profesional de 18 años .

Dejó huella por su aporte al combinado nacional, fue campeón con el Águila en la temporada 1987-88 y en 1999. Su etapa como jugador profesional la desarrolló principalmente con el Águila y en la que fue parte de los procesos de la selección durante 13 años, teniendo su última participación con la azul y blanco en el Hexagonal de CONCACAF rumbo a Francia 1998.

García inició su carrera profesional en la categoría de reserva del equipo Universidad de El Salvador. Su amigo, René Alvarenga lo llevó al equipo juvenil de los escarlatas en 1981, un año después pasó a l plantel mayor, pero en 1986 los universitarios descendieron y la directiva lo había vendido al Firpo.

Pero el cancerbero informó a la directiva que su deseo era militar en el Águila. “Les dije que si no me vendían al Águila yo no jugaría”, recordó en una entrevista con El Gráfico sobre ese suceso en su carrera.

García entró en contacto con el balón desde muy pequeño cuando estudiaba y jugaba en los niveles juveniles del oratorio del Instituto Técnico Ricaldone, fue un fiel seguidor del Águila. Sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) quedaron suspendidos cuando se le presentó la oportunidad de jugar con el Águila. Con el cuadro negronaranja inició en 1987 y allí se retiró en 1999.



Cuando Raúl García tenía 37 años anunció su retiro profesional del fútbol criollo y en el 2009 fue tomado en cuenta como preparador de porteros de los diferentes niveles de la selección de El Salvador. Estuvo en citas importantes como preparador de porteros en Mundiales de fútbol playa y el histórico Mundial sub 20 Turquía 2013.

“Durante la semana estudiaba pero al mismo tiempo estaba pendiente de que llegara el domingo para jugar el partido de la semana. Era algo que me emocionaba y me daba los motivos para pensar en ser futbolista de aquí en adelante. No me quitaba eso de la cabeza por nada del mundo”, comentó García en una entrevista con EL GRÁFICO.

Raúl también estuvo en las eliminatorias de 1986, 1990 y 1994. Era el portero titular inamovible de esas selecciones. “Superman” fue considerado el último gran caudillo aguilucho.

En febrero del 2017 le diagnosticaron un tumor maligno y este jueves perdió la última batalla. Falleció a los 55 años.