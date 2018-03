Águila empata y el Firpo le quita el tercer lugar

El 11 de Santa Tecla : Almeida, Dominguez, Barahona, Tamacas, Mancia, Mayen, Ferreira, Maldonado, Aguila, Chavarría y Cornejo — Santa Tecla FC (@santateclafc) 12 de febrero de 2017

Lee también

El Águila no pudo pasar hoy del empate ante el campeón nacional, el Santa Tecla, y cedió el tercer lugar al Firpo, que con una victoria en Santa Rosa de Lima saltó al segundo puesto del Clausura 2017, compartiéndolo con el Isidro Metapán.El Águila no ha tenido la claridad de otros torneos en estas primeras siete fechas. Ante el Santa Tecla, el cuadro oriental quería demostrar que tenía el ritmo suficiente para apuntarse como aspirante claro al título sobre la jornada siete. El cuadro tecleño, por su parte, quería sacar como visitante en el estadio Cuscatlán los tres puntos.El equipo emplumado tomó ventaja en el marcador tras la anotación que firmó Nicolás Fagúndez, al hacer efectivo el cobro de un tiro de penalti por una falta que el portero Joel Almeida le cometió sobre el minuto siete.El Santa Tecla trata de volver a la calma y procurá no cometer errores en el trasladado del esférico.La igualdad en el marcador llegó sobre el 54', luego que Carlos Bueno recibió dentro del área y definió de pierna izquierda, para doblegar al portero Benji Villalobos.Así salieron ambos equipos:En un arranque a toda maquina, el equipo pampero se puso en ventaja en el marcador por intermedio de Miguel Ochoa Lemus, quien nunca perdió de vista la jugada y definió de pierna derecha, tras un primer rechazó del portero Abiel Aguilera.Los locales se vieron obligados a adelantar filas para lograr la paridad, pero los toros estuvieron atentos a cerrar los espacios y mantuvieron el acecho sobre la portería limeña.Pero cuando el Limeño se había lanzado en busca del empate, un nuevo zapatazo de Miguel Lemus al 25' aumentó la cuenta a favor de los toros, tras el cobro de un tiro libre.El Limeño no bajó los brazos y continuó el esfuerzo por descontar, pero los toros no perdieron el orden y no cometieron errores. A poco del final, Nicolás Muñoz sentenció la suerte santarroseña al definir de pierna derecha.