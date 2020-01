Águila, enemistado con el gol

A menos de una semana para el clásico nacional contra FAS, Águila sigue sin alzar vuelo en el Clausura 2020. Su derrota del domingo ante Municipal Limeño agudizó una crisis, está enemistado con los goles. Y como resultado, ya está en el fondo de la tabla.

Pero no está solo, tres equipos más no han podido ganar tampoco pero al menos ya saben qué es anotar (Jocoro, Santa Tecla y Metapán), todos con 2 puntos.

La mala racha del equipo de Daniel Messina comenzó con su eliminación de semifinales en el Apertura 2019, luego de que no supo manejar la ventaja de la ida 1-0 sobre Sonsonate. En su visita al Ana Mercedes Campos, el 7 de diciembre, comenzó esta seguidilla que se ampliaría a 4 partidos consecutivos. Ya son 392 minutos sin celebrar un gol. El último que convirtió para los negronaranja fue el uruguayo Gonzalo Da Luz, siempre ante los cocoteros y en el estadio Cuscatlán, el 5 de diciembre.

Para este Clausura 2020, Aguila conformó una delantera de respeto. Waldemar Acosta volvió con el recuerdo de que dejó huella y con sus goles en el Clausura 2019 ayudó a conquistar el campeonato. Con él se sumó Nicolás Muñoz, el Hombre Gol de El Gráfico en el Apertura 2019 con 19 tantos y marcaba su cuarta etapa con los migueleños, con quiénes logró 119 goles en la Primera División. En ese ataque hay un tercer elemento que conforma un tridente, José Vizcarra.

Aguila pasa por un momento complicado. No es que no proponga en juego y no genere llegadas a gol, simplemente no las define. Le pasó con Chalatenango, donde incluso le anularon un gol a Nico; Independiente supo cerrar filas y aguantó para llevarse un punto del Barraza y el domingo Limeño, que venía mal también, sí encontró la fórmula del gol con su dupla de atacantes, Clayvin Zúniga y Harold Alas. En este último juego, Nicolás Muñoz sufrió un corte en la cabeza y necesitó de cuatro puntos de satura. Se le incapacitó por tres días y regresaría a los entrenos el jueves, a tres días del clásico contra FAS.

Voz de Messina

El entrenador Daniel Messina habló con El Gráfico sobre esta realidad que está pasando con su equipo. Explicó que hay factores que no logran apreciarse pero que han afectado, aunque no se escuda nunca en excusas.

“Es una realidad que no estamos convirtiendo pero también que somos un equipo sabe llegar, tiene situaciones. Con Independiente, el día jueves, el portero (Coloca) fue figura, nos tapó todo. Contra Limeño propusimos, teníamos dominio pero nos equivocamos y eso nos llevó a que nos cuesten los goles como una pérdida de balón. No pudimos concretar las que tuvimos que fueron muchas”, indicó.

Sobre factores que están afectando, señaló “Hay situaciones que no se están viendo y nos pasan. Contra Limeño hubo mínimo dos penales. Un agarrón sobre Vizcarra y el contacto del portero (Meme González) sobre Nico que le dejó una herida en su cabeza. Espero no se malinterprete, no soy de excusas ni tampoco considero que haya mala fe de los arbitrajes pero hay cosas que a otros les dan y a nosotros no. Nos han anulado goles y no se han señalado penales a favor, pero esto es fútbol y tenemos que mejorar las cosas que se están haciendo mal. Tenemos propuesta de fútbol diferente a otros equipos pero si no podemos equilibrarnos así buscaremos variantes”.

Para Messina, en el torneo no son los únicos que han sufrido un bache. Citó al campeón Alianza. “Esto es circunstancial e incluso Alianza ha presentado inconvenientes de equilibrio. Nosotros somos un equipo que conserva la línea defensiva y le hemos dado mayor volumen a la parte ofensiva”.

También, el entrenador emplumado habló del clásico nacional donde aseguró que no tienen dudas de que pueden ganarlo. “FAS es un muy buen rival y no tengo la menor duda que haremos lo máximo para ganarlo, los clásicos son diferentes a todos porque acá pasa que el que no viene bien termina ganándolo y muchas veces es normal, sabemos la responsabilidad que tenemos y creo que las cosas comenzarán a salir porque no estamos lejos de lograrlo”.