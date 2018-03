Águila golea y el FAS no pasa del empate

Lee también

SAN SALVADOR. Con una jornada llena de goles, el Águila inició con pie derecho luego de vencer 5-2 al Luis Ángel Firpo y tomar la ventaja luego de la primera fecha del Clausura 2017. El atacante colombiano James Cabezas anotó su primer tanto y un doblete de Santos Ortiz sirvió para encaminar la goleada emplumada en el estadio Cuscatlán.Ronald Rodríguez anotó el primero sobre 30' minutos y luego James Cabezas marcó unos minutos después. Marvin Ramos incrementó la cuenta ante su ex equipo y Santos Ortiz, con doblete, sentenciaron la victoria. Por los usulutecos marcó Miguel Lemus.Mientras que el FAS no logró aprovechar la ventaja en su estadio. Ricardo Orellana se estrenó como goleador y Rafa Burgos fue el autor del segundo. Sin embargo los escarlatas, que luchan por no descender, igualaron con goles de Edwin Sánchez, que abrió el partido, y Bryan Hernández anotó el empate al 78'.En Chalatenango, el Isidro Metapán inició el torneo con victoria. Romeo Parkes y Cristian Cisneros marcaron por los caleros, mientras que el colombiano Bladimir Díaz lo hizo por los de casa pero no alcanzó.Finalmente, en Santa Rosa de Lima, el Municipal Limeño y el Dragón no pasaron de un gris empate a cero.