Águila jugará el clásico nacional en el Barraza

Águila confirmó el partido contra FAS para el próximo domingo en un clásico nacional en el que tendrá como reto sumar su primera victoria y anotar su primer gol en el Clausura 2020.

Según la programación de la primera división, el equipo migueleño jugará a las 3:15 de la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza.

Águila no llega en su mejor momento al juego contra los tigrillos tras sumar dos empates y una derrota en el Clausura 2020. No es que no proponga en juego y no genere llegadas a gol, simplemente no las define.

Le pasó con Chalatenango, donde incluso le anularon un gol a Nico; Independiente supo cerrar filas y aguantó para llevarse un punto del Barraza y el domingo Limeño, que venía mal también, sí encontró la fórmula y lo liquidó con su dupla de atacantes, Clayvin Zúniga y Harold Alas para un 2-0.

FAS tampoco llega bien anímicamente tras perder el invicto del Clausura 2020 al perder por 1-0 en el Quiteño contra el sotanero 11 Deportivo por lo que en el juego ante Águila Memo Rivera y compañía buscara redimirse.

Por su parte El Vencedor, líder del torneo con 7 puntos, jugará contra el Municipal Limeño en el Sergio Torres Rivera este domingo a las 3:30 de la tarde.

Así quedó programada la fecha 4:

