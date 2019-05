Águila no se fía del 2-0

Águila celebró a lo grande su tercer triunfo en suelo calero, el primero en los últimos dos años, pero sin pensar que el 0-2 que firmó la noche del pasado miércoles en el estadio metapaneco en el juego de Ida de semifinales lo tenga ya en la final del torneo Clausura el próximo 26 de mayo.

Para Carlos Romero, estratega de los emplumsdos, el triunfo a domicilio los compromete a buscar en casa un triunfo convincente y no mostrar triunfalismo anticipado.

"Creo que esta noche, más allá del resultado, hemos hecho historia. Ganarle a Isidro Metapán en su casa no es cosa fácil, ante un gran rival, sabíamos que estabamos en contra en los pronósticos pero Diosito nos ha bendecido mucho, el esfuerzo de los muchachos ha sido clave para el triunfo de esta noche", externó el timonel guadalupense.

"Tenemos ahora una ventaja de dos goles, Dios nos ha bendecido con eso y en casa debemos cerrar bien esta serie con nuestra afición el día sábado y no confiarnos en este resultado que más allá de la ventaja que eso implica no cambiará nada nuestra planificación ya que venimos a Metapán no con mentalidad derrotista, nadie prepara algo pensando en perder, se ha ganado y con justicia y eso debe ser la base para que el sábado en el Barraza cerremos bien esta serie y disfrutar el pase a la final, pero no pode. Os celebrar antes de jugar el sábado el partido de vuelta ante Isidro Metapán."

Sobre el triunfo, el estratega oriental admitió que Águila fue más efectivo que su rival y que "hay que señalar que Águila no ha jugado un partido tan bonito como lo han dicho muchas personas, solo os un equipo práctico, sencillo en su fútbol y en esa sencillez para hacer bien las cosas ha sido una de las claves del triunfo."