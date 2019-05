Águila puso en venta 10 mil boletos ante Isidro Metapán

La dirigencia de Águila confirmó en voz de su presidente, Alexander Menjívar que han puesto a la venta 10 mil boletos para el juego de vuelta de semifinales ante Isidro Metapán a celebrarse esta tarde en el estadio Juan Francisco Barraza.

"Son 10 mil los boletos que se han puesto disposición de los aficionados que asistan al estadio Barraza para apoyar al equipo en su segundo juego de semifinales ante Isidro Metapán y poder celebrar nuestra clasificación a la final", dijo Alexander Menjívar.

El dirigente emplumado quien confirmó además que "se ha hecho preventa de 925 boletos esta mañana en el Club Social Águila, se ha hecho para facilitar a los aficionados en adquirir 500 boletos en sector general, 300 en Tribuna, 100 en platea y 25 en el sector VIP" destacó.

Sobre las quejas de algunos aficionados que buscaron boletos del sector general desde esta madrugada y a la hora de intentar comprar les dijeron que se habían agotado, Menjívar dijo que "posiblemente haya un mal entendido, existen a la venta 7 mil boletos en sector general y si al final no pudieron adquirirlos será porque se agotaron, pero no es que no hayan boletos a la venta", informó.

La apertura de las taquillas en el estadio Juan Francisco Barraza estaba previsto para las 12 del mediodía, sin embargo, debido a la presión de la afición emplumada, la institución negronaranja decidió empezar a vender los boletos desde las 11:00 de la mañana.

#NotiÁguila | �� A petición de nuestra afición, ya están abiertas las taquillas del estadio Barraza.��



— C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 18 de mayo de 2019