Águila separa a Isidro Gutiérrez y Nicolás Muñoz

A pesar de contar con el respaldo de sus compañeros, Isidro Gutiérrez y Nicolás Muñoz quedaron fuera del equipo emplumado para el Clausura 2017.Esto fue confirmado por el presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, quien aseguró que esta mañana ambos jugadores tuvieron su última práctica como elementos negronaranja y esta misma tarde se solucionará su situación contractual."Ya definimos la situación de Isidro Gutiérrez y Nicolás Muñoz. Ambos fueron puestos como transferibles y aunque se han hecho presente esta mañana el entreno, ya no se cuenta con ellos. Nosotros vamos a solventar esta situación esta tarde para que ellos puedan buscar otros horizontes", explicó Arieta Iglesias.En el caso de Isidro Gutiérrez, el presidente emplumado aseguró que hay ofertas por él, mientras que por Nicolás Muñoz no ha recibido ninguna propuesta, por lo que procederá al finiquito."Esta tarde se soluciona todo y arreglamos los papeles. Podemos asegurar que el equipo ya no cuenta con ellos y de ninguna manera van a continuar, ya es un tema cerrado, los compañeros mostraron el apoyo hacia ellos, pero es una decisión que ya está tomada. Es algo meramente deportivo ", explicó.De igual manera, el presidente emplumado confirmó que la reunión con los jugadores de esta mañana fue para expresar el apoyo de los compañeros y que no tenía nada que ver con lo económico.