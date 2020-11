Águila sigue esperando a sus atacantes brasileños

Águila sigue sin completar su departamento ofensivo en el Apertura 2020 luego que sus dos contrataciones brasileñas, Bruno Kairon Silva y Marlon Da Silva siguen en su etapa final de recuperación tras recibir el alta médica por parte del doctor del equipo emplumado, Victorino Villatoro, tras dos semanas de recuperación.

El galeno del equipo naranja y negro aseguró que los dos jugadores recibieron su aval para trabajar por aparte su estado físico pero ninguno de los dos podrían aparecer en plenitud de condiciones en las dos próximas jornadas de liga ante Metapán este miércoles de visita y Alianza el próximo sábado en San Miguel.

"Marlon (Da Silva) no estaba físicamente para el juego del pasado sábado ante Jocoro, él se lesionó un ligamento, sufrió una distensión del ligamento colateral de la rodilla derecha, estuvo dos semanas incapacitado, se lesionó ante Limeño por lo pesado de la cancha que le provocó la lesión en su miembro inferior, ya ha estado entrenando desde el lunes pasado, lleva ya una semana y si el preparador físico este martes considera que puede estar convocado para el miércoles en Metapán puede ser tomado en cuenta por el profesor Corti", afirmó Villatoro en plática telefónica desde su clínica con este rotativo.

Da Silva se ha perdido las últimas tres jornadas donde solamente ha jugado 152 minutos de juego en tres partidos de liga desde su debut con la camiseta emplumada en la fecha dos como suplente ante Jocoro (44 minutos) y titular ante Firpo (62 minutos) en la fecha tres y Limeño (46 minutos) en el inicio de la segunda vuelta de la fase anterior donde se lesionó.

Al respecto, el propio Marlon Da Silva aseguró que está en su etapa final de recuperación y que su mayor anhelo es jugar el sábado ante los albos.

"Estoy trabajando fuerte para volver, necesito estar listo para saber si estoy en los planes del profesor para el juego en Metapán, si no estaría listo el sábado ante Alianza", adelantó el atacante nacido hace 30 años en Belford Roxo en Río de Janeiro.

El ex jugador del Palmas de la Serie D del campeonato Brasileiro aseguró sobre su lesión que "no tengo dolor en mi rodilla, me lesioné ante Limeño de visita, la cancha estaba pesada y giré mal mi rodilla, lo importante es que ya me siento mejor, ya tengo el alta médica, estoy trabajando desde hace una semana y mi deseo es volver pronto, es la primera vez que me lesiono de esta manera", indicó el jugador que vive su primera experiencia futbolística fuera de su natal Brasil.

LENTA RECUPERACIÓN

Por su parte, Bruno Santos solo ha jugado 128 minutos de juego luego que debutó ante Firpo en Usulután en la jornada tres donde jugó de titular todo el juego y después sumó solo 38 minutos al entrar de cambio ante Limeño en Santa Rosa de Lima.

"Bruno sufrió un pequeño desgarro del bicep sural del muslo derecho que le afectó ante Firpo el miércoles 5 cuando se jugó el segundo tiempo de ese partido. Ha estado incapacitado por dos emanas y hasta el domingo pasado comenzó a trabajar en conjunto ya que estuvo trabajando físicamente aparte, se espera que para el juego de la cuarta fecha ante Sonsonate posiblemente sea tomado en cuenta", aseveró el doctor Villatoro quien además dijo sobre las dos lesiones de los atacante sureños que "los dos jugadores sufrieron molestias graves, más el de Bruno por ser una fibra muscular la que se dañó ya que lo de Marlon solo fue un ligamento que es recuperable con mayor rapidez que una fibra muscular, dependió del grado de distensión se ha avanzado bien ya que no fueron complicados ambos casos", acotó.

Bruno Kairon admitió telefónicamente que "ya estoy mejor, la lesión va mejorando, ya no tengo dolor en mi pierna y estoy en proceso de fortalecimiento muscular. Solo he jugado dos partidos en la liga, me lesioné en el segundo tiempo ante Firpo, la cancha estaba pesada y en verdad no estaba sintiendo molestia en mi pierna pero en una carrera sentí el dolor y por eso solicité el cambio, pero después del juego sentí la molestia más fuerte y al día siguiente me dijeron lo que sufría", recordó el jugador de 24 años y que militó en el torneo pasado en el Unión Cacoalense del campeonato estatal Rondoniense, al norte de Brasil.

"La lesión ha sido complicada y espero regresar poco a poco, espero que para el juego ante Sonsonate o para el partido ante Marte retorne o me convoquen pero espero que sea pronto aunque deseo jugar ante Alianza", admitió el jugador que también vive su primera experiencia fuera de su tierra natal.

"Ha sido mi primera lesión muscular en mi carrera en mi primera experiencia fuera de Brasil que lo considero aceptable, en la vida debemos experimentar cosas nuevas y esta experiencia para darme a conocer llegará cuando me recupere."

Finalmente, el volante Yan Maciel Dos Santos de 23 años es el que mejor se ha adaptado al equipo migueleño desde que debutó ante Jocoro en el Barraza donde entró de cambio y jugó 44 minutos.

Desde ese momento ha sido titular y suma 459 minutos de juego con los emplumados, algo que el propio Victorino Villatoro asegura que "Yan Maciel no ha sufrido mucho en su adaptación, parece que estaba mejor preparado físicamente que los otros dos brasileños", destacó el galeno morazánico.

Al respecto, el jugador nacido en Río Grande admite que "siento que he cumplido en las seis fechas que he jugado, lamentando que aún no he anotado, voy mejorando físicamente que ha sido lo que más nos ha costado, el clima y las canchas ha sido difícil adaptarse" resaltó el jugador sudamericano.

"Voy mejorando de a poco, me estoy integrando más al plantel, he buscado marcar pero siento que el gol saldrá en cualquier momento, seguiré intentando y presiento que llegará en el mejor momento de la liga", aseguró el jugador quien tiene su punto de vista por lo que están pasando sus compatriotas con las lesiones.

"Ellos han sufrido por las lesiones, le pudo haber sucedido a cualquiera, siento que están casi listos para que vuelvan y les vamos a ayudar mucho para que retornen bien", destacó el mediocampista quien admite que no le hace falta nada para comenzar a devengar mejor su labor.

"Lo físico es fundamental, no creo que me haga falta algo para llegar a mi nivel, el estado físico ha sido fundamental alcanzarlo para rendir. Ahora se vienen dos partidos importantes para Águila, sé que en Metapán solo se ha ganado dos veces, nos preparamos para ganar el tercer partido en la historia del equipo pero vamos poco a poco pensando en los rivales, primero Metapán y luego Alianza en casa."